Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Janus Henderson, Glencore, Howmet Aerospace, Cintas, CACI International; Mises à jour: Harbour Energy)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Trian Fund Management et General Catalyst ont convenu d'acquérir le gestionnaire d'actifs Janus Henderson < JHG.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés.

nL4N3XS0X0

** Le négociant et mineur mondial de matières premières Glencore < GLEN.L > a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur de carburant néerlandais FincoEnergies pour un montant non divulgué, a déclaré la société néerlandaise.

nL6N3XS0ML

** Howmet Aerospace < HWM.N > va acquérir Consolidated Aerospace Manufacturing de Stanley Black & Decker < SWK.N > pour un prix d'achat entièrement en numéraire d'environ 1,8 milliard de dollars, ont déclaré les deux entreprises.

nL4N3XS0UK

** La société de vente au détail d'uniformes Cintas < CTAS.O > a déclaré qu'elle avait fait une nouvelle offre, marquant sa troisième tentative, pour acquérir son plus petit rival UniFirst < UNF.N > dans le cadre d'une transaction évaluée à 5,2 milliards de dollars.

nL6N3XS0M5

** La société britannique Harbour Energy < HBR.L >, spécialisée dans la mer du Nord, a déclaré qu'elle achèterait la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes LLOG Exploration pour 3,2 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions lui permettant d'entrer dans le Golfe du Mexique.

nL4N3XS0CM

** L'entreprise américaine de défense CACI International < CACI.N > va acquérir le fournisseur de technologies spatiales ARKA Group auprès de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities pour 2,6 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans les domaines de la sécurité nationale et du renseignement spatial.

nL6N3XS0LX

** La société sud-coréenne Samsung Biologics < 207940.KS > a déclaré qu'elle achetait à GSK < GSK.L > son premier site de production de médicaments aux États-Unis pour 280 millions de dollars afin de répondre à la demande à long terme du marché américain.

nL1N3XR050

** Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings < CWAN.N > pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré les parties dans un communiqué commun dimanche.

