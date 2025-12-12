((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen < ABDN.L > a déclaré qu'il acquerrait la gestion de neuf fonds à capital fixe basés aux États-Unis avec des actifs totalisant 1,5 milliard de livres (2 milliards de dollars), dans le cadre d'une campagne continue d'expansion sur le marché américain.

** Le groupe chinois Jiangxi Copper < 600362.SS > a relevé son offre d'achat pour le mineur d'or et de cuivre SolGold < SOLG.L > à 28 pence par action, ce qui valorise la société à environ 842 millions de livres (1,13 milliard de dollars), ont indiqué les deux sociétés.

** Les détaillants Destination XL Group < DXLG.O > et FullBeauty Brands ont accepté de fusionner, créant ainsi un acteur plus important sur le marché des vêtements pour toutes les tailles, ont annoncé les sociétés jeudi, confirmant un rapport antérieur de Reuters.

** BNP Paribas < BNPP.PA > a entamé des négociations exclusives pour vendre sa participation de 67% dans son unité marocaine BMCI à Holmarcom Group, a déclaré la plus grande banque française.

