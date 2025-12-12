 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen < ABDN.L > a déclaré qu'il acquerrait la gestion de neuf fonds à capital fixe basés aux États-Unis avec des actifs totalisant 1,5 milliard de livres (2 milliards de dollars), dans le cadre d'une campagne continue d'expansion sur le marché américain.

nL6N3XI0HU

** Le groupe chinois Jiangxi Copper < 600362.SS > a relevé son offre d'achat pour le mineur d'or et de cuivre SolGold < SOLG.L > à 28 pence par action, ce qui valorise la société à environ 842 millions de livres (1,13 milliard de dollars), ont indiqué les deux sociétés.

nL6N3XI0GB

** Les détaillants Destination XL Group < DXLG.O > et FullBeauty Brands ont accepté de fusionner, créant ainsi un acteur plus important sur le marché des vêtements pour toutes les tailles, ont annoncé les sociétés jeudi, confirmant un rapport antérieur de Reuters.

nL6N3XH16D

** BNP Paribas < BNPP.PA > a entamé des négociations exclusives pour vendre sa participation de 67% dans son unité marocaine BMCI à Holmarcom Group, a déclaré la plus grande banque française.

nL8N3XI09T

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABERDEEN GRP PLC
197,000 GBX LSE +0,36%
ABRDN
499,375 GBX LSE +75,10%
BNP PARIBAS
79,770 EUR Euronext Paris +1,40%
DESTINATION XL G
1,5600 USD NASDAQ +44,44%
SOLGOLD PLC
25,700 GBX LSE -8,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank