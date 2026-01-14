((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Mises à jour: Toyota Motor, Canadian Natural Resources, RWE)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Toyota Motor < 7203.T > a déclaré qu'il avait accepté d'augmenter son offre pour sa filiale Toyota Industries < 6201.T > à 18 800 yens ( 118,11 $) par action dans le cadre du plan de privatisation du fabricant de chariots élévateurs.

nL1N3YF09H

** Canadian Natural Resources < CNQ.TO > est en pourparlers pour acheter à Tourmaline Oil Corp < TOU.TO > un portefeuille de propriétés de gaz naturel d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Globe and Mail, citant deux sources familières avec les négociations.

nL4N3YF0VI

** RWE < RWEG.DE > a déclaré avoir accepté de vendre une participation de 50 % dans ses projets éoliens offshore Norfolk Vanguard East et West à l'investisseur KKR < KKR.N >, après que l'entreprise allemande se soit classée parmi les gagnants lors d'une importante vente aux enchères d'énergies renouvelables au Royaume-Uni.

nL8N3YF0FH

** La major française TotalEnergies < TTEF.PA > a signé un accord pour vendre à Vaaris sa participation non exploitée de 10 % dans l'actif pétrolier onshore nigérian SPDC, rebaptisé Renaissance JV, après l'échec d'une vente l'année dernière à Chappal Energies, une société basée à l'île Maurice.

nL6N3YF0GS