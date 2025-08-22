 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** L'investisseur activiste Cevian Capital a pris une participation de 3,02% dans le fabricant de peintures Dulux AkzoNobel < AKZO.AS >, a indiqué vendredi l'AFM, l'autorité néerlandaise de régulation des marchés, ce qui témoigne de la confiance dans la stratégie à long terme du groupe néerlandais.

nL8N3UE05X

** Air Liquide < AIRP.PA > a signé un accord contraignant pour acheter la société sud-coréenne DIG Airgas à Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, la valorisant à 2,85 milliards d'euros (3,30 milliards de dollars), a déclaré le groupe français de gaz industriels.

nL8N3UE04C

* * La directrice générale et actionnaire principale d'Apollo Hospitals en Inde, Suneeta Reddy, a cédé une participation de 1,3 % par le biais d'une transaction de bloc, a déclaré la société.

nL4N3UE08R

** La société taïwanaise Yageo < 2327.TW > a relevé jeudi de 7% le prix de son offre publique d'achat sur le japonais Shibaura Electronics < 6957.T >, à 6 635 yens par action, afin de surenchérir sur une offre concurrente, alors qu'il attend l'autorisation du gouvernement japonais pour des raisons de sécurité nationale.

nL1N3UD067

** La coopérative néo-zélandaise Fonterra < FCG.NZ > a annoncé qu'elle allait vendre ses activités mondiales de consommation et ses activités associées au grand groupe laitier français Lactalis pour 3,845 milliards de dollars néo-zélandais (2,24 milliards de dollars), ce qui a fait bondir ses actions à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans.

nL4N3UD1C1

** La société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d'acheter le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce < DAY.N > pour 12,3 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une opération de rachat dont les dirigeantes espèrent qu'elle contribuera à développer les capacités de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle.

nL4N3UD0NN

