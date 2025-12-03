((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Le groupe britannique Smiths Group < SMIN.L > a déclaré qu'il avait accepté de vendre son unité Smiths Detection, connue pour son kit de contrôle des bagages dans les aéroports et ses détecteurs d'explosifs, pour 2 milliards de livres (2,65 milliards de dollars), y compris la dette, à la société de capital-investissement CVC Capital. nL6N3X90FZ

** Predictive Discovery PDI.AX , société australienne d'exploration minière, a déclaré avoir reçu de Perseus Mining

PRU.AX une proposition de rachat supérieure de 2,1 milliards de dollars australiens (1,38 milliard de dollars), ce qui a propulsé ses actions à leur niveau le plus élevé depuis plus de 13 ans. nL4N3X81NL

** L'indien JSW Steel JSTL.NS a déclaré qu'il allait vendre son activité sidérurgique Bhushan Power and Steel pour former une nouvelle coentreprise à parts égales avec le japonais JFE Steel pour une valeur de 315 milliards de roupies (3,5 milliards de dollars). nL4N3X90NU

** Les entreprises énergétiques Uniper UN0k.DE et Sefe, qui ont été renflouées par Berlin pendant la crise de l'énergie en Europe, sont considérées comme des actifs intéressants par les investisseurs potentiels, a déclaré le ministre allemand de l'économie. nL8N3X90J9

** Le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L étudie des options, y compris une vente potentielle, pour son unité de planification financière Benchmark Capital, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le sujet. nL6N3X90L7

** Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O a déclaré mardi qu'il allait acheter la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et a donné des prévisions à la hausse pour son prochain exercice fiscal. nL4N3X81HV