((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Novo Nordisk, TriMas Corp, Intuitive Machines Mises à jour: Starbucks, Orsted)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Novo Nordisk < NOVOb.CO > offre maintenant jusqu'à 10 milliards de dollars pour Metsera < MTSR.O >, par rapport à son offre précédente de jusqu'à 8,5 milliards de dollars, a déclaré le développeur de médicaments contre l'obésité.

nL4N3WG1GR

** TriMas Corp < TRS.O > vend son segment aérospatial à une filiale de la société d'investissement Tinicum pour 1,45 milliard de dollars, a déclaré le fabricant de conteneurs industriels.

nL4N3WG1F3

** Starbucks < SBUX.O > a déclaré qu'elle vendrait le contrôle de ses opérations en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'un accord qui évalue l'entreprise à 4 milliards de dollars - l'une des plus importantes cessions d'une unité chinoise par une société de consommation mondiale au cours des dernières années.

nL6N3WF0TZ

**Le fabricant d'atterrisseurs lunaires Intuitive Machines < LUNR.O > a déclaré qu'il allait acheter Lanteris Space Systems, un fabricant d'engins spatiaux anciennement connu sous le nom de Maxar Space Systems, à la société de capital-investissement Advent International dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 800 millions de dollars.

nL6N3WG0MS

** Le danois Orsted < ORSTED.CO > a déclaré lundi qu'il avait accepté de vendre une participation de 50 % dans le parc éolien offshore britannique Hornsea 3 pour environ 39 milliards de couronnes danoises (6,09 milliards de dollars), ce qui est largement considéré comme une mesure cruciale pour éviter un abaissement paralysant de la cote de crédit.

nL1N3WF0VA

** ReSource Pro, basée à New York, a acquis la société de services de licence et de renouvellement Supportive Insurance Services (SIS), a annoncé la société lundi.

nL6N3WG0E3

** Eaton < ETN.N > va acquérir l'activité thermique de Boyd Corporation auprès de Goldman Sachs Asset Management pour 9,5 milliards de dollars, la quatrième opération de l'année pour la société de gestion de l'énergie qui cherche à renforcer le segment des centres de données pour répondre à l'augmentation de la demande d'IA.

nL4N3WF0PU

** Le distributeur sud-africain Pepkor < PPHJ.J > a acquis plusieurs marques de mode de la société privée Retailability, a-t-il déclaré, dans le cadre de sa poussée sur le marché des vêtements pour adultes.

nL8N3WG0C9

** La chaîne de restaurants Denny's < DENN.O > a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par un groupe comprenant le propriétaire de TGI Fridays, TriArtisan Capital Advisors, dans le cadre d'une transaction de 620 millions de dollars, dette comprise.

nL6N3WF0VI

** SM Energy < SM.N > et Civitas Resources < CIVI.N > ont annoncé lundi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars, dette comprise, pour créer l'un des plus grands producteurs indépendants de pétrole aux États-Unis, avec une présence dominante dans le bassin permien.

nL4N3WF0MS

** La société Millennium Management a vendu une participation de 15 % à un groupe comprenant certains de ses plus grands investisseurs institutionnels, selon un courriel interne vu par Reuters, marquant la première fois que le fonds spéculatif a cédé une participation au cours de ses près de quatre décennies d'existence.

nL4N3WF0XC

** Arthur J Gallagher a annoncé l'achat pour 183 millions de dollars de Tompkins Insurance Agencies, basée à Batavia, dans l'État de New York, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 40 millions de dollars.

nL6N3WF0JM