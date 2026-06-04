((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: LaserAway)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20h00 GMT:

*** LaserAway étudie une vente qui pourrait valoriser la chaîne de spas médicaux à plus de 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. nL6N42917Y

** La société indienne d'énergies renouvelables Inox Clean Energy INOC.NS a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir le portefeuille d'énergies renouvelables de 6 gigawatts de Vena Energy India, renforçant ainsi sa capacité opérationnelle et son portefeuille de projets. nL4N42C0YZ

** Le directeur général d'ITV a déclaré que le diffuseur britannique était toujours “très activement engagé” dans une transaction visant à vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast. nS8N40409B

** La société d'investissement américaine Castlelake envisage de s'associer à MSC, le plus grand groupe de transport maritime au monde, au sein d'un consortium en vue d'une éventuelle offre publique d'achat sur la compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L , a rapporté le quotidien italien Corriere della Sera. nL8N42C098

** Les sociétés japonaises Yamada Holdings 9831.T et Edion

2730.T ont annoncé leur intention de fusionner, dans le but de créer une chaîne géante d'électronique grand public dont le chiffre d'affaires combiné s'élèverait à environ 16 milliards de dollars. nL6N42B15B

** Le producteur d'électricité canadien TransAlta Corp TA.TO a annoncé mercredi qu'il allait acquérir deux centrales de pointe au gaz naturel situées près de Denver, dans le Colorado, auprès de Blackstone BX.N pour environ 1 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l'électricité de l'Ouest américain. nL4N42B1TT