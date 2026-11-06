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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 10 h 30 GMT:

** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a déclaré avoir reçu une offre de rachat améliorée de la part de la société de capital-investissement Warburg Pincus, valorisant le promoteur immobilier spécialisé dans les résidences de loisirs à 2,28 milliards de dollars australiens (1,59 milliard de dollars), ce qui intensifie la bataille d'offres avec son concurrent AVID. nL3N46M2BI

** La société suédoise Alfa Laval ALFA.ST a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société norvégienne Navtor, une plateforme logicielle proposant des solutions de navigation électronique, de suivi des performances des navires et de flux de travail intégrés à bord, pour 700 millions de dollars. nL6N46N0JE

** Le conglomérat brésilien Cosan CSAN3.SA est en pourparlers pour céder 25 % du distributeur de gaz naturel Compass PASS3.SA à une société d’investissement liée au gouvernement d’Abou Dhabi, a rapporté jeudi Valor Economico.

nS0N46E042

** DTE Energy DTE.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour la cession de sa branche non liée aux services publics, DTE Vantage, pour environ 3 milliards de dollars, dans le but de se recentrer sur ses activités réglementées dans les secteurs de l’électricité et du gaz. nL3N46M1GJ

** Le fournisseur de logiciels de jeux vidéo Unity Software

U.N a récemment mené des négociations en vue d’une acquisition par un consortium d’investisseurs comprenant la société de capital-investissement Silver Lake Partners et le fonds souverain saoudien PIF, selon des sources proches du dossier, alors que la consolidation du secteur des jeux vidéo se poursuit. nL6N46M1LP

** Wendy's WEN.O a rejeté une offre de privatisation de 1,4 milliard de dollars émanant du fonds Trian Fund Management, dirigé par l’investisseur activiste Nelson Peltz, et de ses partenaires, et a adopté un plan de "pilule empoisonnée" pour résister à la pression exercée par l’un de ses principaux actionnaires. nL3N46M1A3

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALFA LAVAL
532,700 SEK LSE Intl -0,62%
COSAN
0,0000 USD OTCBB 0,00%
DTE ENERGY
134,860 USD NYSE -1,89%
INGENIA COMMU STPL
3,6500 USD OTCBB +12,31%
UNITY SOFTWARE
48,800 USD NYSE +14,90%
WENDY'S
7,9400 USD NASDAQ +3,79%
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