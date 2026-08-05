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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 10 h 00 GMT:

** Le producteur canadien de pétrole et de gaz Gran Tierra Energy GTE.TO a annoncé avoir conclu un accord pour céder ses activités pétrolières en Colombie et en Équateur à la société française Maurel & Prom MAUP.PA pour un montant de 1,33 milliard de dollars, dette comprise. nL6N4420EH

** La banque régionale italienne Credem EMBI.MI évalue actuellement des opportunités de croissance externe, soutenue par sa solide situation financière, a déclaré mercredi son directeur général Stefano Morellini, laissant entrevoir un intérêt pour une expansion par le biais d'acquisitions.

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** Le conseil de surveillance de Siemens Energy ENR1n.DE tiendra une réunion extraordinaire le 25 août afin de discuter d’une éventuelle scission d’une division dédiée aux entreprises industrielles, a indiqué une source proche du dossier.

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** La banque singapourienne United Overseas Bank UOBH.SI cède son activité de gestion d’actifs à une filiale de l’allemand Allianz ALVG.DE pour 555 millions de dollars singapouriens (soit 434 millions de dollars), l’établissement bancaire souhaitant se concentrer sur le conseil en gestion de patrimoine et la distribution. nL4N4420EL

** Le conglomérat médiatique américain privé Hearst a conclu mardi un accord visant à acquérir la participation de 50 % détenue par Disney DIS.N dans A+E Global Media pour environ 1,2 milliard de dollars en espèces, ce qui lui confère la pleine propriété de cette activité de télévision et de contenu.

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** Procter & Gamble PG.N rachète le fabricant de compléments alimentaires Thorne pour 3,8 milliards de dollars en espèces à la société de capital-investissement L Catterton, soutenue par LVMH LVMH.PA , ont annoncé mardi les deux entreprises, alors que le géant des biens de consommation renforce son engagement dans le domaine de la santé et du bien-être afin de tirer parti de la demande croissante en produits de soins personnels.

** Le bailleur britannique d’entrepôts Segro SGRO.L a accepté l’offre publique d’achat de son concurrent américain Prologis

PLD.N , spécialisée dans la logistique, dans le cadre d’une opération pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (soit 19,19 milliards de dollars), ont annoncé mardi les deux sociétés, suite aux pressions exercées par les investisseurs.

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** L'assureur italien spécialisé Revo a annoncé mardi avoir fait une offre ferme en vue d'acquérir 100 % de l'intermédiaire Eurocaution, spécialisé dans les cautions, pour un montant maximal de 22 millions d'euros. nL6N441128