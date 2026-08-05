Le chiffre d'affaires trimestriel de Circle progresse alors que la circulation des stablecoins s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

Circle CRCL.N a annoncé mercredi une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à l’adoption croissante de son stablecoin USDC, les entreprises et les institutions ayant étendu son utilisation au-delà du trading de cryptomonnaies, ce qui a fait grimper son cours de 7,7 % avant l’ouverture de la Bourse.

La demande de stablecoins s’est renforcée au cours du trimestre après que les tensions renouvelées au Moyen-Orient ont accru la volatilité des marchés, incitant les investisseurs à transférer une partie de leurs fonds des actifs cryptos plus risqués vers des stablecoins.

Le partenaire stratégique de Circle, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O , a mis en évidence ces difficultés du secteur la semaine dernière en annonçant une chute de ses volumes de transactions.

Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour maintenir une valeur fixe, généralement par rapport au dollar américain. L’USDC se classe ainsi au deuxième rang mondial des stablecoins adossés au dollar, derrière l’USDT de Tether.

La circulation de l’USDC de Circle a augmenté de 19 % au deuxième trimestre pour atteindre 73,3 milliards de dollars, et le volume des transactions sur la chaîne de ce stablecoin a bondi de 151 % en glissement annuel.

Toutefois, le taux de rendement des réserves — c’est-à-dire le rendement généré par les liquidités et les bons du Trésor américain à court terme garantissant son stablecoin USDC — a baissé de 66 points de base au deuxième trimestre, pour s’établir à 3,5 %.

La hausse des volumes en circulation a contribué à compenser la baisse des rendements. Jeremy Fox-Geen, directeur financier de Circle, a précédemment souligné que la société était conçue pour faire face à plusieurs cycles de taux d’intérêt.

Wall Street s’attend à ce que les stablecoins deviennent l’un des thèmes majeurs de la finance dans les années à venir et la prochaine opportunité de marché de plusieurs milliers de milliards de dollars.

La société new-yorkaise a également renforcé sa position réglementaire après avoir obtenu l'agrément pour une charte de banque fiduciaire nationale américaine, ce qui lui permet d’opérer sous la supervision fédérale et renforce sa volonté de servir une clientèle institutionnelle.

Le chiffre d’affaires et les revenus liés aux réserves de Circle ont augmenté de 7 % pour atteindre 701,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. La société a déclaré un bénéfice net de 18 cents par action attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 juin, contre des estimations des analystes de 17 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

L'action de l'émetteur de stablecoins a perdu près de 20 % depuis le début de l'année 2026.

“Nos résultats financiers trimestriels reflètent le contexte actuel des taux d’intérêt et un ralentissement du marché des cryptomonnaies – deux facteurs qui échappent à notre contrôle. Mais l’activité à court terme montre une tout autre réalité”, a déclaré Jeremy Allaire, cofondateur, directeur général et président de Circle.