information fournie par Reuters 03/10/2025 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT vendredi:

** L'organisme britannique de surveillance de la concurrence a déclaré avoir accepté la proposition de Spreadex de vendre l'unité business-to-business de Sporting Index afin d'apaiser les problèmes de concurrence sur le marché britannique des paris sportifs en ligne. nL3N3VK0I3

** Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a exclu d'utiliser les pouvoirs constitutionnels spéciaux pour faire passer le budget au parlement sans vote, laissant aux législateurs la responsabilité de trouver un compromis.

nL5N3VK08F

** La société taïwanaise Yageo 2327.TW a réussi son offre d'achat non sollicitée de 740 millions de dollars sur la société japonaise Shibaura Electronics 6957.T , la majorité des actionnaires ayant accepté son offre de 7 130 yens (48,32 dollars) par action, a indiqué la société dans un communiqué.

nFWN3VJ0D5

** La société de capital-investissement CVC CVC.AS , cotée à Amsterdam, va acquérir une participation de 20 % dans International Schools Partnership (ISP), qui possède des écoles privées dans le monde entier, a-t-elle rapporté. nL5N3VK09S

** Les startups de l'intelligence artificielle attirent des sommes record de capital-risque, mais certains des plus grands investisseurs mondiaux ont averti que les valorisations à un stade précoce commençaient à sembler exagérées, ont rapporté des cadres supérieurs de l'industrie de l'investissement.

nL2N3VK05Y

