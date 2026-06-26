((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Safran, SLC Agricola, EDF Power Solutions et Haleon)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19h30 GMT :

** La société de produits de santé grand public Haleon HLN.L a fait une offre sur le fabricant américain de compléments alimentaires Thorne, ont indiqué vendredi des sources, alors que Haleon espère se développer sur le marché américain des compléments alimentaires, estimé à environ 70 milliards de dollars.

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** Les entreprises agricoles brésiliennes SLC Agricola

SLCE3.SA et Bom Futuro Agricola ont annoncé séparément vendredi avoir approuvé l’exercice de leurs droits d’acquisition de l’ensemble des propriétés rurales du portefeuille connu sous le nom de « Bloco Mato Grosso », qui appartient actuellement à la filiale Radar d’ CSAN3.SA , du conglomérat Cosan.

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** EDF a signé un accord en vue de céder EDF Power Solutions aux États-Unis et au Canada à la société de capital-investissement KKR, a annoncé vendredi l’entreprise.

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** Le groupe français de défense Safran SAF.PA a entamé des négociations exclusives avec Exail Technologies EXA.PA en vue d’une éventuelle acquisition du fabricant de drones marins au prix de 128,5 euros (146,71 $) par action, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

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** Le fabricant français de drones marins Exail Technologies a entamé des négociations en vue d'une éventuelle cession de son activité au constructeur français de moteurs à réaction Safran, au prix de 128,5 € par action, ont indiqué les deux sociétés.

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** Les créanciers internationaux de Byju's sont en pourparlers pour prendre une participation d’environ 30 % dans l’une de ses sociétés éducatives détenues en partie, en échange de l’abandon de toute poursuite judiciaire à l’encontre du fondateur de la société indienne, Byju Raveendran, ont indiqué deux sources directement informées.

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** Unilever ULVR.L envisage de faire une offre sur Thorne, un fabricant américain de compléments alimentaires évalué à près de 4 milliards de dollars, selon le Financial Times, alors que le groupe de biens de consommation accélère sa réorientation vers les marques de beauté et de bien-être.

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** ON Semiconductor Corp < ON.O > a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Synaptics < SYNA.O > dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour, alors que le fabricant de puces cherche à étendre sa présence dans le domaine des appareils dotés d’intelligence artificielle et de ce que l’on appelle l’« IA physique ».

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** King Risk Partners a racheté Perry Insurance Agency, une agence d’assurance basée à North Andover, dans le Massachusetts, a annoncé jeudi cette société de courtage américaine.

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** La société texane Higginbotham a racheté Turbeville Insurance Agency, un courtier indépendant basé à Columbia, en Caroline du Sud, qui compte quatre agences dans l’État, tout en étendant sa présence dans le sud de la Géorgie grâce à l’acquisition de Blanton & Griffin. nL6N42X18D