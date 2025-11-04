((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** ReSource Pro, basée à New York, a acquis la société de services de licence et de renouvellement Supportive Insurance Services (SIS), a annoncé la société lundi.

** Eaton < ETN.N > va acquérir l'activité thermique de Boyd Corporation auprès de Goldman Sachs Asset Management pour 9,5 milliards de dollars, la quatrième transaction cette année pour la société de gestion de l'énergie qui cherche à renforcer son segment des centres de données pour répondre à l'augmentation de la demande d'IA.

** Le distributeur sud-africain Pepkor < PPHJ.J > a acquis plusieurs marques de mode de la société privée Retailability, a-t-il déclaré mardi, dans le cadre de sa percée sur le marché des vêtements pour adultes.

** Starbucks < SBUX.O > a déclaré qu'elle vendrait le contrôle de ses opérations en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'un accord qui évalue l'entreprise à 4 milliards de dollars - l'un des plus importants désinvestissements d'une unité chinoise par une société de consommation mondiale au cours des dernières années.

** La chaîne de restaurants Denny's < DENN.O > a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par un groupe comprenant le propriétaire de TGI Fridays, TriArtisan Capital Advisors, dans le cadre d'une transaction de 620 millions de dollars, dette comprise.

** Le danois Orsted < ORSTED.CO > a déclaré lundi qu'il avait accepté de vendre une participation de 50 % dans le parc éolien offshore britannique Hornsea 3 pour environ 39 milliards de couronnes danoises (6,09 milliards de dollars), ce qui est largement considéré comme une mesure cruciale pour éviter un abaissement paralysant de la cote de crédit.

** SM Energy < SM.N > et Civitas Resources < CIVI.N > ont déclaré lundi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars, dette comprise, pour créer l'un des plus grands producteurs de pétrole indépendants des États-Unis, avec une empreinte dominante dans le bassin permien.

** La société Millennium Management a vendu une participation de 15 % à un groupe comprenant certains de ses plus grands investisseurs institutionnels, selon un courriel interne vu par Reuters, marquant la première fois que le fonds spéculatif a cédé une participation au cours de ses presque quatre décennies d'existence.

** Arthur J Gallagher a annoncé l'achat pour 183 millions de dollars de Tompkins Insurance Agencies, basée à Batavia, dans l'État de New York, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 40 millions de dollars.

