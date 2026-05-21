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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 9 h 30 GMT:

** Singapore Telecommunications < STEL.SI > a déclaré qu'elle envisageait de céder une participation minoritaire dans sa filiale australienne Optus, et a dévoilé des plans d'investissement de 4,2 milliards de dollars singapouriens (3,28 milliards de dollars) pour 2027.

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** Les sociétés d'investissement immobilier américaines AvalonBay Communities < AVB.N > et Equity Residential < EQR.N > sont sur le point de conclure un accord de fusion, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** James Murdoch a accepté d'acquérir le New York Magazine et le réseau de podcasts Vox Media dans le cadre d'une opération qui élargira considérablement son portefeuille et devrait renforcer son influence dans les domaines de l'information et du divertissement.

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** NextEra Energy < NEE.N > a accepté d'acheter la société d'investissement américaine dans le pétrole et le gaz Caliber Resource Partners pour 1,3 milliard de dollars et a parallèlement mis en place une coentreprise avec le bailleur de fonds privé de Caliber, Quantum Capital Group, afin de gérer les actifs de schiste américain de la compagnie d'électricité, ont déclaré mercredi quatre sources à Reuters.

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** Le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic < MDT.N > a annoncé mercredi son intention d'acquérir la société privée SPR Therapeutics pour environ 650 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre la douleur chronique.

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** La division américaine de courtage de gros, d'autorité de souscription et de programmes d'Arthur J Gallagher, Risk Placement Services (RPS), a acquis la société McKee Risk Management, basée en Pennsylvanie, a annoncé mercredi le courtier.

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