 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 9 h 30 GMT:

** Singapore Telecommunications < STEL.SI > a déclaré qu'elle envisageait de céder une participation minoritaire dans sa filiale australienne Optus, et a dévoilé des plans d'investissement de 4,2 milliards de dollars singapouriens (3,28 milliards de dollars) pour 2027.

nL4N41X26M

** Les sociétés d'investissement immobilier américaines AvalonBay Communities < AVB.N > et Equity Residential < EQR.N > sont sur le point de conclure un accord de fusion, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N41X1H6

** James Murdoch a accepté d'acquérir le New York Magazine et le réseau de podcasts Vox Media dans le cadre d'une opération qui élargira considérablement son portefeuille et devrait renforcer son influence dans les domaines de l'information et du divertissement.

nL6N41X126

** NextEra Energy < NEE.N > a accepté d'acheter la société d'investissement américaine dans le pétrole et le gaz Caliber Resource Partners pour 1,3 milliard de dollars et a parallèlement mis en place une coentreprise avec le bailleur de fonds privé de Caliber, Quantum Capital Group, afin de gérer les actifs de schiste américain de la compagnie d'électricité, ont déclaré mercredi quatre sources à Reuters.

nL1N41X10P

** Le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic < MDT.N > a annoncé mercredi son intention d'acquérir la société privée SPR Therapeutics pour environ 650 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre la douleur chronique.

nL4N41X1BI

** La division américaine de courtage de gros, d'autorité de souscription et de programmes d'Arthur J Gallagher, Risk Placement Services (RPS), a acquis la société McKee Risk Management, basée en Pennsylvanie, a annoncé mercredi le courtier.

nL6N41X0Z9

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVLONBY COM REIT
186,600 USD NYSE +0,77%
EQTY RE REIT-SBI
66,250 USD NYSE +0,80%
MEDTRONIC
78,160 USD NYSE -0,52%
NEXTERA ENERGY
88,250 USD NYSE -1,99%
SINGTEL
3,202 EUR Tradegate -5,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 21.05.2026 13:22 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Mobileye Global, Johnson & Johnson, résultats de Walmart, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Des fans célèbrent l'accueil de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo après sa qualification pour la Coupe du monde 2026, à Kinshasa
    Football: La RDC modifie sa préparation au Mondial à cause d'Ebola
    information fournie par Reuters 21.05.2026 12:52 

    L'équipe nationale de la République démocratique du ‌Congo a été contrainte d'annuler son stage de préparation à la Coupe du monde prévu à Kinshasa ​en raison de l'épidémie d'Ebola et poursuivra ses préparatifs en Belgique, a déclaré un porte-parole de l'équipe. ... Lire la suite

  • Un bateau appartenant à la flottille pour Gaza, intercepté par la marine israélienne, est dirigé vers Israël, le 19 mai 2026. ( AFP / Jack GUEZ )
    "Flottille pour Gaza": Israël s'apprête à expulser les militants étrangers capturés en mer
    information fournie par AFP 21.05.2026 12:30 

    Les militants étrangers de la "flottille pour Gaza" capturés en mer par Israël doivent commencer à être expulsés jeudi, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention. "La majorité des participants (à la flottille) ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio à la Maison Blanche, à Washington, le 5 mai 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Cuba outré par l'inculpation de Raul Castro par les Américains
    information fournie par AFP 21.05.2026 12:19 

    Les Cubains exprimaient surprise et indignation après l'inculpation mercredi par la justice américaine de l'ex-président cubain Raul Castro dans un dossier qui date de plus de 30 ans, dernier avatar des tensions exacerbées entre La Havane et Washington. Raul Castro, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 079,7 -0,46%
Pétrole Brent
107,14 +1,88%
2CRSI
44,2 +6,76%
ELIOR GROUP
2,068 -26,61%
SOITEC
163,25 +3,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank