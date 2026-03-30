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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Sysco < SYY.N > a déclaré qu'il achèterait le fournisseur de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette, élargissant ainsi la portée du principal distributeur alimentaire américain parmi les restaurants indépendants soucieux du prix.

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** Garanti BBVA < GARAN.IS > a accepté de vendre l'ensemble de ses activités roumaines à la banque autrichienne Raiffeisen Bank < RBIV.VI > pour 591 millions d'euros (680 millions de dollars), a déclaré la banque turque.

nL8N40I05H

** La société indienne d'emballage EPL Ltd < EPLI.NS > a déclaré dimanche qu'elle avait accepté de fusionner avec Indovida, soutenue par la société thaïlandaise Indorama Ventures, dans le cadre d'un accord évaluant l'entreprise combinée à environ 2 milliards de dollars.

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** Insilico Medicine < 3696.HK >, développeur de médicaments à base d'IA générative, a déclaré dimanche avoir conclu un accord mondial de licence et de recherche avec le fabricant américain de médicaments Eli Lilly < LLY.N >, qui pourrait s'élever à 2,75 milliards de dollars, y compris des paiements d'étape.

nL6N40H02I

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
891,280 USD NYSE +1,50%
RAIFF BANK INT
35,790 EUR LSE Intl -1,95%
SYSCO
72,010 USD NYSE -11,94%
TURK GARANTI BAN
3,1416 USD OTCBB 0,00%
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