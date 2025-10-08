((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Sembcorp Industries, Critical Metals, Solstice Advanced Materials; mises à jour: TopBuild Corp)

8 octobre - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mercredi:

** TopBuild Corp < BLD.N > a déclaré avoir acquis Specialty Products and Insulation (SPI) pour 1 milliard de dollars en espèces, environ un an après que les deux fabricants de matériaux de construction aient mis fin à un accord initial en raison de préoccupations en matière de concurrence.

nL3N3VP0LE

** PIB Group a étendu sa présence dans les îles Anglo-Normandes avec l'acquisition de Ross Gower Group, spécialiste de l'assurance générale basé à Guernesey. nL6N3VP0JG

** Cenovus Energy < CVE.TO > a adouci son offre d'acquisition de MEG Energy < MEG.TO >, portant la valeur de l'opération proposée à 8,6 milliards de dollars canadiens (6,16 milliards de dollars), dette comprise, dans le but d'égaler l'offre rivale de Strathcona Resources < SCR.TO >. nL3N3VP0JP

** SoftBank Group < 9984.T > a accepté d'acheter l'activité robotique du groupe d'ingénierie suisse ABB < ABBN.S > dans le cadre d'une transaction de 5,4 milliards de dollars, alors que l'investisseur japonais poursuit sa stratégie de fusion de la robotique et de l'intelligence artificielle.

nL5N3VP03R

** L'entreprise allemande Helsing va acquérir le fabricant australien de drones sous-marins Blue Ocean, a déclaré la startup de défense, qui cherche à développer ses systèmes autonomes alimentés par l'IA dans le secteur maritime.

nL5N3VP0B0

** Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore < UMI.BR > prévoit de vendre ses stocks permanents d'or pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars) dans le but de capitaliser sur les prix records du métal, a-t-il déclaré. nL5N3VP06J

** Keppel REIT de Singapour < KASA.SI > a annoncé son intention d'acquérir une participation de 75 % dans le centre commercial Top Ryde City de Sydney pour un prix d'achat brut de 393,8 millions de dollars australiens (259 millions de dollars), ce qui constitue une avancée majeure dans le secteur de la vente au détail non discrétionnaire. nL3N3VP00N

** La philanthrope britannique Lynn Forester de Rothschild cherche à se débarrasser de la totalité de la participation de sa famille dans la société mondiale de médias et d'information The Economist, a rapporté Axios mardi, citant une source familière avec la transaction. nL3N3VO18C

** La société d'administration de tiers (TPA) Engle Martin & Associates, basée à Atlanta, a acquis la société spécialisée internationale d'expertise en sinistres Integra Technical Services Group. nL6N3VO0LH

** Sembcorp Industries SCIL.SI , société de Singapour soutenue par Temasek, a déclaré mercredi que sa filiale avait signé un accord d'achat d'actions pour acquérir l'unité d'énergie solaire de ReNew Pvt Ltd pour environ 246 millions de dollars de Singapour (190,02 millions de dollars) afin de renforcer son portefeuille d'énergie renouvelable en Inde nL3N3VP0RE

** La société américaine Critical Metals CRML.O a signé une lettre d'intention pour fournir à la société d'aimants REalloys des terres rares provenant de son projet Tanbreez au Groenland, le dernier accord de ce type conclu alors que le gouvernement se concentre sur les industries cruciales pour la sécurité nationale nL3N3VP0S7

** Solstice Advanced Materials continuera à rechercher des opportunités de fusion et d'acquisition en tant qu'entreprise autonome, a déclaré mercredi son directeur général David Sewell, cherchant à imiter la stratégie de transaction de la société mère Honeywell HON.O nL3N3VP12Q