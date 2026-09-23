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(Ajoute le groupe Schwarz)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mercredi à 13 h 30 GMT :

** Le groupe Schwarz, propriétaire de la chaîne de magasins discount allemande Lidl, figure parmi les soumissionnaires potentiels pour racheter les activités d' TSCO.L en Europe centrale de Tesco, alors que le plus grand distributeur alimentaire britannique cherche à se retirer des marchés étrangers, a rapporté mercredi le Financial Times. nL6N45F0JD

** La famille milliardaire à l’origine de l’ HMb.ST H&M augmente discrètement sa participation, alimentant les spéculations selon lesquelles elle pourrait retirer de la cote le distributeur de mode éphémère, les efforts de redressement du directeur général Daniel Erver n’ayant jusqu’à présent pas réussi à faire remonter le cours de l’action ni à augmenter significativement les ventes. nL8N45A1AU

** L'autorité australienne de la concurrence a bloqué mercredi l'acquisition de RAC Insurance par Insurance Australia Group, estimant que cette opération réduirait considérablement la concurrence sur les marchés de l'assurance automobile et habitation en Australie-Occidentale. nL6N45F08Y

** Royal Caribbean Group RCL.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 50 % dans l’opérateur de complexes touristiques des Caraïbes Sandals Resorts International, élargissant ainsi la présence de la compagnie de croisière dans le secteur des séjours touristiques terrestres. nL4N45F0AI

** Kimberly-Clark KMB.O a proposé des concessions pour répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence concernant son offre de 40 milliards de dollars sur le fabricant de Tylenol, Kenvue KVUE.N , comme l’a révélé mercredi un document publié sur le site web de la Commission européenne.

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