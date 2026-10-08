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(Actualités: Viatris; Nouveautés: Devon Energy, Trevi, Starbucks, AkzoNobel)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20 h 00 GMT:

** Starbucks SBUX.O a envisagé le rachat de Chipotle Mexican Grill CMG.N , selon le Financial Times, une opération qui permettrait au directeur général Brian Niccol de retrouver la chaîne de burritos qu’il dirigeait avant de rejoindre le géant du café il y a deux ans. nL6N45U0YO

** Devon Energy DVN.N va céder ses actifs d’Eagle Ford à Crescent Energy CRGY.N pour 4,2 milliards de dollars, réduisant ainsi son portefeuille afin de se concentrer davantage sur ses activités principales dans le bassin permien, à la suite de la fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy.

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** Le laboratoire pharmaceutique Viatris VTRS.O a annoncé jeudi qu’il allait racheter Pacira BioSciences PCRX.O pour 1,65 milliard de dollars en numéraire, ajoutant ainsi deux traitements antidouleur non opioïdes à son portefeuille, alors qu’il cherche à développer des médicaments de marque à plus forte valeur ajoutée au-delà de son activité principale de génériques. nL4N45U0X2

** Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta Coating Systems AXTA.N devraient obtenir l’autorisation des autorités européennes de la concurrence pour leur fusion de 25 milliards de dollars, moyennant l’engagement de céder l’activité de peinture de retouche automobile d’AkzoNobel afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence, ont indiqué des sources proches du dossier. nL1N45U0UA

** Le groupe d’ingénierie italien Trevi TFI.MI a déclaré jeudi que le prix de rachat revu à la hausse proposé par son concurrent plus important Webuild WBD.MI se situait dans la fourchette basse de son estimation de juste valeur. Lundi, Webuild a relevé son offre en numéraire à 5,165 € (5,78 dollars) contre 4,50 € par action auparavant. nL8N45U1NT

** L'application brésilienne de livraison iFood, détenue par le groupe d'investissement néerlandais Prosus PRX.AS , est en pourparlers avancés en vue d'acquérir le prestataire de services sociaux Caju, a rapporté jeudi Valor Economico, citant des sources anonymes. nL6N45U0QY

** Alliant Insurance Services a racheté la société Melcher & Prescott, basée à Laconia, dans le New Hampshire, renforçant ainsi sa présence dans le nord-est des États-Unis, a annoncé jeudi le courtier. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées. nL6N45U0TR

** Le directeur général du Crédit Agricole CAGR.PA , Olivier Gavalda, a déclaré jeudi que la banque française ne céderait pas sa participation de 29,3 % dans Banco BPM BAMI.MI dans le cadre de l’offre publique d’achat lancée par Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI . nS8N4380AD

** BAM Groep BAMN.AS a accepté d’acquérir A.Hak dans le cadre d’une opération valorisant cette entreprise privée spécialisée dans les infrastructures souterraines à 504 millions d’euros (565 millions de dollars), a annoncé l’entreprise de construction néerlandaise. nL6N45U0A0

** La holding de l’entrepreneur italien Francesco Gaetano Caltagirone a déclaré jeudi qu’elle voterait contre les propositions de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BPMS.MI visant à acquérir Banco BPM BAMI.MI et Banca Generali BGN.MI .

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** Equal Parts, groupe de consolidation de courtiers spécialisé dans l’IA, a annoncé mercredi avoir acquis El Valle Insurance, Archer Insurance Solutions et Loma Portal Insurance au cours du troisième trimestre. Les conditions financières de ces opérations n’ont pas été divulguées. nL6N45U0EF

** Pen Underwriting, filiale d’Arthur J Gallagher, a racheté la société Ornella Underwriting Limited, basée à Wexford, en Irlande, a annoncé mercredi le courtier. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées.

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** La proposition de fusion à 54 milliards de dollars d'Anglo American AAL.L avec la société canadienne Teck Resources TECKb.TO , ainsi que la vente de ses activités brésiliennes dans le nickel, sont devenues des cas d’école pour naviguer dans les complexités géopolitiques alors qu’elles attendent l’autorisation des autorités de la concurrence, a déclaré mercredi le directeur général Duncan Wanblad.

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** La BBC et Channel 4, deux chaînes britanniques, ont mené des discussions préliminaires avec le gouvernement au sujet d’un rapprochement plus large de certaines de leurs activités, ont indiqué deux personnes directement au courant des discussions, ce qui pourrait entraîner un remaniement des chaînes publiques du pays. nL6N4590ZP