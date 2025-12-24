((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1045 GMT mercredi:

** La société américaine de capital-investissement Warburg Pincus et l'entreprise indienne Bharti Enterprises vont acheter ensemble une participation de 49% dans le fabricant d'appareils électroménagers Haier India, ont déclaré les entreprises, ce qui leur permettra de prendre pied sur le marché en pleine croissance des appareils électroniques dans le pays, dirigé par Samsung 005930.KS et LG LGEL.NS .

** Sanofi SASY.PA achètera la société américaine de vaccins Dynavax Technologies DVAX.O pour environ 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros), élargissant ainsi son portefeuille de vaccins, a déclaré le fabricant français de médicaments mercredi.

** Pakistan International Airlines (PIA) devrait être dirigée par un nouveau propriétaire à partir d'avril de l'année prochaine et recevoir des capitaux frais dans le cadre d'un accord visant à privatiser le transporteur national, a déclaré le chef de la privatisation du pays.

** The McGowan Companies a acquis Westcap Insurance Services, un administrateur de programmes basé en Californie, par le biais d'un accord d'achat d'actifs.

** BP BP.L a accepté de vendre une participation de 65% dans son activité de lubrifiants Castrol à la société d'investissement américaine Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars, une étape importante dans le plan de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la major pétrolière visant à réduire la dette et à stimuler les rendements.

** La société sud-coréenne LG Energy Solution (LGES) a déclaré qu'elle vendait une usine et des actifs dans l'État américain de l'Ohio à Honda Development and Manufacturing of America.

** La société japonaise Sapporo Holdings 2501.T vendra ses activités immobilières à un consortium dirigé par les sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et PAG pour 477 milliards de yens (3,06 milliards de dollars), a déclaré Sapporo dans un communiqué.

** Un tribunal sud-coréen a rejeté la demande de deux actionnaires importants de Korea Zinc 010130.KS - MBK Partners et YoungPoong 000670.KS - de bloquer le plan du raffineur de zinc d'émettre de nouvelles actions pour aider à financer une fonderie américaine d'une valeur de 7,4 milliards de dollars.

** L'entreprise publique malaisienne Petroliam Nasional

IPO-PETO.KL a déclaré mercredi qu'elle fournirait à la société chinoise de pétrole et de gaz offshore CNOOC 600938.SS 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (LNG).

** Monash IVF Group MVF.AX a déclaré qu'une proposition de rachat d'un consortium évaluant le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (208,84 millions de dollars) a été retirée, ce qui a fait chuter ses actions à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois.

** Le groupe commercial allemand BayWa AG BYWGnx.DE a déclaré mardi qu'il avait accepté de vendre sa branche de négoce de céréales et d'oléagineux Cefetra à un consortium d'investisseurs pour environ 125 millions d'euros (147,45 millions de dollars).

(1 $ = 0,8477 euros)