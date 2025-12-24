Course à "l'hydrogène blanc" : feu vert pour de nouvelles explorations minières dans le Sud-Ouest

Ce type d'hydrogène "natif", naturellement bas carbone, fait l'objet de nombreuses prospections à travers la France.

( AFP / LOU BENOIST )

Les projets relatifs à "l'hydrogène blanc" s'accélèrent. L'Etat a accordé un nouveau permis dans le Sud-Ouest, pour rechercher de l'hydrogène naturel, ressource d'énergie convoitée pour décarboner l'industrie et les transports, selon un arrêté paru mercredi 24 décembre au Journal officiel.

Ce "permis exclusif de recherches de mines d'hydrogène natif et d'hélium", dans le département des Pyrénées-Atlantiques, est accordé à la société TBH2 Aquitaine SAS, à laquelle l'Etat avait déjà délivré un permis similaire, dans une autre zone, d'environ 225 km2 en décembre 2023, le premier du genre en France. Ce nouveau permis couvre cette fois une superficie de "524 km2 environ", selon l'arrêté, qui précise qu'il "est accordé pour une durée de cinq ans" à compter de sa publication.

"On a déposé une deuxième demande de permis car la zone est très propice et on veut y poursuivre les travaux de recherche dans un autre secteur", a déclaré à l'AFP Vincent Bordmann, fondateur de TBH2 Aquitaine, startup fondée en 2022. Il se dit "très confiant et très content de la confiance" accordée avec ce deuxième permis. Il va permettre "de réaliser des travaux d'exploration", a précisé M. Bordmann.

Rôle vert de l'eau et de la roche

Concernant le premier permis, les travaux d'exploration se poursuivent et il est "encore trop tôt" pour obtenir de premiers résultats, selon M. Bordmann, qui indique que la startup "affine" ses images du sous-sol "pour savoir où implanter un futur puits". "Il faudra encore deux ans avant de commencer à forer au plus tôt", a-t-il précisé.

L'hydrogène est très convoité pour le potentiel de décarbonation qu'il offre aux industries et à la mobilité, à condition d'être lui-même produit à partir d'électricité verte ou décarbonée. Présent naturellement partout sur la planète, l'hydrogène blanc suscite de fait des appétits croissants car il a l'avantage de ne pas émettre de CO2, un des gaz à effet de serre responsables du changement climatique, contrairement à celui produit à partir d'énergies fossiles dit hydrogène "gris". L'hydrogène blanc se génère lui dans le sous-sol grâce aux interactions entre l'eau et les roches. Jusqu'à présent, l'hydrogène produit dans le monde est majoritairement de l'hydrogène "gris" fabriqué par les industriels de la chimie ou de la pétrochimie par le "réformage" du gaz, un processus très émetteur de gaz à effet de serre. D'autres formes d'hydrogène existent: "bleu", "vert" et "jaune", selon qu'ils recourent au gaz avec captage de carbone, à des sources d'électricité verte (éolienne, solaire, hydroélectrique) par électrolyse de l'eau ou qu'il est produit à partir d'électricité nucléaire.