(Ajouts: PrimeGen, Marico, Live Nation Entertainment; Mises à jour: Texas Instruments, Henkel)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** La société de biotechnologie PrimeGen US sera cotée en bourse aux Etats-Unis grâce à un accord de 1,5 milliard de dollars avec la société DT Cloud Star Acquisition DTSQ.O , ont déclaré les deux sociétés. nL4N3Z01EU

** L'entreprise indienne de produits de consommation Marico

MRCO.NS a déclaré qu'elle achèterait une participation de 60 % dans la marque locale Cosmix Wellness pour 2,26 milliards de roupies (25 millions de dollars), en pariant sur la demande croissante de protéines dans le pays. nL4N3Z018E

** Live Nation Entertainment LYV.N a déclaré avoir accepté de racheter l'exploitant de salles de spectacles italien ForumNet à la société de portefeuille Bastogi BTGI.MI , renforçant ainsi sa présence sur le marché italien du spectacle vivant.

** Texas Instruments TXN.O a accepté d'acheter Silicon Laboratories SLAB.O dans le cadre d'une transaction évaluant le concepteur de puces à 7,5 milliards de dollars, afin d'étendre sa présence dans les puces de connectivité sans fil utilisées pour des applications industrielles et grand public.

** Henkel HNKG.DE , propriétaire de Persil, a déclaré qu'il avait accepté d'acheter la société de revêtements spécialisés Stahl pour 2,1 milliards d'euros (2,5 milliards de dollars) à Stahl Group, qui est détenu en majorité par la société française de capital-investissement Wendel MWDP.PA . nL6N3Z00HM

** Un consortium de KKR KKR.N et Singapore Telecommunications

STEL.SI paiera 6,6 milliards de dollars singapouriens (5,2 milliards de dollars) en espèces pour prendre le contrôle total de ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC), ont déclaré les entreprises, dans le cadre d'une course de plus en plus intense pour la capacité d'IA. nL4N3YZ2RJ

** L'assureur spécialisé britannique Beazley BEZG.L recommanderait un rachat édulcoré de 8 milliards de livres (10,97 milliards de dollars) par Zurich Insurance ZURN.S une fois que l'entreprise suisse aura fait une offre ferme, a-t-il déclaré après avoir rejeté les offres multiples précédentes.

** Le groupe espagnol Santander SAN.MC achètera la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N dans le cadre d'une transaction de 12,2 milliards de dollars afin de créer l'une des dix premières banques commerciales et de détail du pays, a déclaré la société, marquant ainsi un pari majeur sur le marché américain. nL4N3YZ20F

** Shell SHEL.L a accepté de vendre une participation de 20% dans son projet Orca au large du Brésil à Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), a déclaré la compagnie pétrolière. nL6N3YZ0ZT

** Glencore GLEN.L est en pourparlers pour vendre une participation de 40 % dans ses opérations de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo à un consortium soutenu par les États-Unis dans le cadre d'un accord évaluant les actifs à environ 9 milliards de dollars, y compris la dette, a-t-il déclaré. nL6N3YZ11M