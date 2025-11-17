((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Ashurst, Merck, Sinclair, Lukoil, Novo Nordisk, Monte dei Paschi di Siena, Havas, Thoma Bravo)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT lundi:

** La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir Clearwater Analytics CWAN.N , ont déclaré lundi des personnes au fait du dossier.

** TotalEnergies TTEF.PA a déclaré lundi qu'il ferait plus que doubler sa capacité nette de production de gaz en acquérant 50% du portefeuille de production d'énergie flexible en Europe de l'Ouest de l'entreprise énergétique tchèque EPH dans le cadre d'un accord de 5,1 milliards d'euros (5,9 milliards de dollars) sur la base d'actions.

** Le directeur général de la société française Havas HAVAS.AS a nié être en pourparlers avec WPP WPP.L au sujet d'un investissement potentiel dans la société de publicité britannique, a rapporté Bloomberg News lundi.

** Le gouvernement italien conservera sa participation restante de 4,9% dans la banque renflouée Monte dei Paschi di Siena (MPS)

BMPS.MI , tandis que la banque incorpore son rival Mediobanca récemment acquis, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

** Le président américain Donald Trump a acheté pour au moins 82 millions de dollars d'obligations d'entreprises et de municipalités entre fin août et début octobre, y compris de nouveaux investissements dans des secteurs bénéficiant de sa politique, selon des informations financières rendues publiques samedi.

** Novo Holdings, qui contrôle le fabricant de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk NOVOb.CO , va vendre 154,5 millions d'actions, soit 7,8% de sa participation, dans le fabricant britannique de produits médicaux ConvaTec Group

CTEC.L , a déclaré lundi un teneur de livre pour l'offre.

** Le gouvernement irakien envisage de demander au département du Trésor américain une dérogation de six mois aux sanctions pour que Lukoil LKOH.MM dispose de plus de temps pour vendre sa participation dans le gisement pétrolier géant de West Qurna-2, ont déclaré lundi à Reuters trois responsables irakiens du secteur de l'énergie.

** Le diffuseur américain Sinclair SBGI.O a annoncé lundi une participation de 8,2% dans son petit rival E.W. Scripps SSP.O et a déclaré qu'il était en pourparlers depuis des mois en vue d'un accord qui combinerait les deux sociétés.

** Merck MRK.N a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que le médicament expérimental contre la grippe de Cidara Therapeutics

CDTX.O représente une opportunité commerciale de plus de 5 milliards de dollars, et qu'il ne prévoyait pas d'examen par le comité consultatif sur les vaccins du CDC américain avant son lancement.

** La société israélienne de téléphonie mobile Pelephone a conclu un accord préliminaire pour acheter sa rivale HOT Mobile pour 2,1 milliards de shekels (652 millions de dollars) en espèces à Altice International de Patrick Drahi, a déclaré lundi la société mère de Pelephone.

** Le cabinet d'avocats Ashurst, basé à Londres, et le cabinet américain Perkins Coie ont annoncé lundi qu'ils avaient convenu d'une fusion qui créerait un cabinet combiné de 3.000 avocats avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars, ce qui le placerait dans le top 20 mondial.

** Johnson & Johnson < JNJ.N > a déclaré qu'il achèterait la société privée Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi sa présence dans les traitements ciblant les tumeurs solides et le cancer de la prostate.

** L'Abu Dhabi Investment Authority vendra 160,5 millions de ses actions existantes dans la société de télécommunications qatarie Ooredoo < ORDS.QA >, soit environ la moitié de sa participation, dans le cadre d'une offre d'actions secondaire, a déclaré Ooredoo.

** La société américaine d'emballage Sealed Air Corp < SEE.N > a déclaré qu'elle avait accepté d'être rachetée par la société de capital-investissement CD&R pour un montant de 10,3 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une opération qui entraînera la sortie de la société du marché boursier.

** Le fabricant de produits de construction Gibraltar Industries < ROCK.O > a déclaré qu'il allait acquérir son homologue OmniMax International auprès de fonds gérés par la société d'investissement Strategic Value Partners pour un montant de 1,34 milliard de dollars en espèces.

** HICL Infrastructure < HICL.L > et The Renewables Infrastructure Group Ltd < TRIG.L > vont fusionner pour former la plus grande société d'investissement dans les infrastructures cotée en bourse au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 3,98 milliards de livres (5,2 milliards de dollars), ont déclaré les sociétés.

** L'entreprise suédoise Vattenfall a déclaré qu'elle avait accepté de vendre son entreprise de distribution d'électricité en Grande-Bretagne, Vattenfall Networks, à Eclipse Power.

** La société britannique Castle Water a présenté une offre améliorée pour Thames Water, une entreprise en difficulté, en proposant une injection de fonds d'au moins 1 milliard de livres (1,32 milliard de dollars) par rapport aux propositions actuelles, a rapporté le Times.

** Mitsui Sumitomo Insurance, filiale de MS&AD, va acquérir une participation de 18% dans le gestionnaire d'actifs américain Barings pour un montant d'environ 1,44 milliard de dollars, a indiqué la société.

** La société de construction espagnole ACS < ACS.MC > a accepté de vendre les activités de transport de sa filiale australienne UGL à la société japonaise Sojitz Corporation pour plus de 560 millions d'euros (650 millions de dollars), a rapporté le journal espagnol El Economista, citant des sources familières avec les négociations.

** Le géant des cosmétiques L'Oréal < OREP.PA > a déclaré avoir pris une participation minoritaire dans la marque chinoise de soins de la peau Lan, marquant ainsi son deuxième investissement ces derniers mois en Chine, où les marques locales ont connu une croissance rapide.

** Tokyo Gas < 9531.T >, le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon, a déclaré avoir vendu sa filiale américaine, TVL LLC, impliquée dans le développement et la production de gaz, à Grayrock Energy pour 255 millions de dollars.

