Nikkei 225
48 915,05
-2,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AMUNDI AMUN.PA - Le premier gestionnaire de fonds européen doit présenter mardi ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme dans le cadre de son nouveau plan stratégique.

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA tient mardi sa journée investisseurs.

* ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a fait état lundi soir d'un trafic groupe en octobre de 34,2 millions de passagers, en hausse de 5%.

* RUBIS RUBF.PA a annoncé lundi un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 8 millions d'euros.

* ABB ABBN.S la société d'ingénierie suisse tient mardi sa journée investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WT069

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ABB
56,400 CHF Swiss EBS Stocks -0,04%
ADP
121,000 EUR Euronext Paris -0,58%
AMUNDI
66,600 EUR Euronext Paris -0,08%
CREDIT AGRICOLE SA
16,220 EUR Euronext Paris -0,70%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
63,79 USD Ice Europ -0,37%
Pétrole WTI
59,51 USD Ice Europ -0,27%
RUBIS
32,360 EUR Euronext Paris -0,55%
© 2025 Thomson Reuters.

