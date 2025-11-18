*
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* AMUNDI AMUN.PA - Le premier gestionnaire de fonds européen doit présenter mardi ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme dans le cadre de son nouveau plan stratégique.
* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA tient mardi sa journée investisseurs.
* ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a fait état lundi soir d'un trafic groupe en octobre de 34,2 millions de passagers, en hausse de 5%.
* RUBIS RUBF.PA a annoncé lundi un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 8 millions d'euros.
* ABB ABBN.S la société d'ingénierie suisse tient mardi sa journée investisseurs.
(Rédigé par Diana Mandia)
