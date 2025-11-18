information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AMUNDI AMUN.PA - Le premier gestionnaire de fonds européen doit présenter mardi ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme dans le cadre de son nouveau plan stratégique.

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA tient mardi sa journée investisseurs.

* ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a fait état lundi soir d'un trafic groupe en octobre de 34,2 millions de passagers, en hausse de 5%.

* RUBIS RUBF.PA a annoncé lundi un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 8 millions d'euros.

* ABB ABBN.S la société d'ingénierie suisse tient mardi sa journée investisseurs.

(Rédigé par Diana Mandia)