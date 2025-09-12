((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Union Pacific, Strathcona, LVMH, Air Liquide)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 1945 GMT vendredi:

** Le directeur général d'Union Pacific Corp UNP.N , Jim Vena, a rencontré le président américain Donald Trump dans le bureau ovale pour discuter du projet de rachat de Norfolk Southern Corp NSC.N par le chemin de fer pour 85 milliards de dollars, a déclaré la société vendredi, alors qu'elle attend l'approbation réglementaire de ce qui pourrait être la consolidation la plus importante de l'industrie ferroviaire de fret aux États-Unis depuis des décennies. nL2N3UZ0NY

** Le président exécutif de la compagnie pétrolière canadienne Strathcona Resources SCR.TO a déclaré à Reuters qu'il était persuadé que son offre d'achat de MEG Energy MEG.TO , récemment adoucie, serait suffisante pour mettre fin à une guerre d'enchères passionnée, dans laquelle une décision clé est attendue d'ici lundi. nL6N3UZ03Q

** Le géant français du luxe LVMH LVMH.PA a déclaré vendredi qu'il était honoré d'être cité comme partenaire potentiel dans le testament du créateur Giorgio Armani, dans lequel ce dernier a révélé qu'il était favorable à la vente progressive de son empire commercial à un pair plus important. nL5N3UZ102

** Le géant des gaz industriels Air Liquide AIRP.PA étudie la vente de ses actifs dans le domaine du biométhane, selon trois sources ayant connaissance du projet, alors que le groupe français se concentre sur son cœur de métier, la fourniture de gaz aux grandes industries et au secteur de la santé. nL5N3UY0JB

** BP Marsh, investisseur en capital-risque coté à Londres, a investi dans XPT Producer Acquisition Co, un nouveau véhicule conçu pour permettre à sa filiale américaine XPT Group de recruter et d'incuber de nouveaux producteurs. nL6N3UZ0DI

** Tarsadia Capital souhaite que Sunstone Hotel Investors

SHO.N , qui possède des propriétés de premier plan du Massachusetts à Maui, se vende ou liquide ses actifs, selon une lettre vue par Reuters nL2N3UY0ZD

** EverPeak Insurance, filiale de Pinnacol Assurance, a annoncé l'acquisition de Method Insurance, une AGM spécialisée dans l'indemnisation des accidents du travail, qui, selon la société acquéreuse, viendra compléter un modèle de partenariat existant avec Attune, une filiale d'EverPeak nL6N3UZ0EM

** La société de capital-investissement Warburg étudie la possibilité d'acquérir JTC JTC.L , dans le but de contrer la poursuite par son rival Permira de la société de services financiers cotée à Londres, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire nL3N3UZ0UD

** Microsoft MSFT.O et OpenAI ont déclaré jeudi qu'ils avaient signé un accord non contraignant pour de nouvelles conditions de relation qui permettraient à OpenAI de se restructurer en une société à but lucratif, marquant une nouvelle phase des partenariats les plus en vue pour financer la frénésie du ChatGPT. nL6N3UY0ZC

** Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre d'achat pour Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré jeudi à Reuters une source familière avec le dossier, ce qui pourrait réunir deux studios hollywoodiens célèbres et remodeler l'industrie du divertissement. nL3N3UY17C

** Les liquidateurs du China Evergrande Group EV1.F ont reçu des offres indicatives non contraignantes pour la participation majoritaire du promoteur dans sa branche de gestion immobilière, et les soumissionnaires potentiels seront invités à présenter des offres finales dès le mois de novembre, a-t-on appris.

nL3N3UY0XM

** Le conseil d'administration de la banque espagnole Sabadell

SABE.MC a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de rejeter l'offre publique d'achat hostile de BBVA BBVA.MC , une décision qui pourrait accroître la pression sur la banque rivale pour qu'elle augmente son offre. nL5N3UZ04L

** Carro, le plus grand marché en ligne de voitures d'occasion d'Asie du Sud-Est, envisage une double cotation et prévoit de se renforcer en s'étendant en Australie et en réalisant deux ou trois acquisitions dès le prochain trimestre, a déclaré son directeur général. nL3N3UY0IX

** Le designer Giorgio Armani, aujourd'hui décédé, a demandé à ses héritiers de vendre progressivement la marque de mode qu'il a créée il y a 50 ans ou de chercher à s'introduire en bourse, selon son testament, ce qui marque un tournant surprenant pour une entreprise très attachée à son indépendance et à ses racines italiennes. nL6N3UZ0D2