((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Horace Mann Educators, USA Rare Earth, Matador Resources)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Horace Mann Educators a conclu un accord en vue d'acquérir le prestataire d'aide aux salariés et la plateforme d'assurance complémentaire individuelle de Medical Mutual of Ohio, ainsi que de réassurer ses activités d'assurance vie et d'invalidité collectives, dans le cadre de trois opérations dont le prix d'achat net total s'élève à 240 millions de dollars.

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** USA Rare Earth < USAR.O > a finalisé un accord visant à acquérir une participation minoritaire dans la société française Carester, ce qui permettra de financer l'extension d'une usine de traitement dont l'ouverture est prévue dans le courant de l'année.

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** Matador Resources < MTDR.N > a annoncé son intention d’acquérir la société privée Paloma Permian auprès d’EnCap Investments pour environ 1,28 milliard de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille des actifs de forage de grande qualité dans le bassin du Delaware, riche en pétrole.

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** Ford Motor < F.N > et le groupe chinois Geely ont conclu un accord historique aux termes duquel le constructeur automobile américain cédera une partie de son usine d’Almussafes, près de Valence, ouvrant ainsi la voie à la fabrication de véhicules électriques par Geely en Espagne, a rapporté mercredi le journal ABC.

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** Brookfield Asset Management < BAM.N > va acquérir la société de stockage par batterie Aypa Power auprès de fonds gérés par Blackstone < BX.N > pour une valeur de 3 milliards de dollars, a-t-elle annoncé mercredi, dans le cadre de son expansion de son portefeuille d’énergies renouvelables en Amérique du Nord.

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