Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1045 GMT mardi:

** Le groupe australien AUB a déclaré qu'il avait accepté d'acheter 95,9% de la plate-forme britannique de courtage et de souscription d'assurance PIHL Holdings (Prestige Insurance) pour 432 millions de dollars australiens (298,73 millions de dollars), accélérant son expansion sur le marché britannique de la vente au détail grâce à une acquisition complémentaire pour sa plate-forme Tysers. nL6N3YS0FL

** La plus grande marque chinoise de vêtements de sport, Anta Sports Products < 2020.HK >, a déclaré qu'elle achèterait une participation de 29,06% dans Puma < PUMG.DE > à la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en fait le plus grand actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport. nL8N3YS0HA

** Plus d'une douzaine de politiciens et d'anciens responsables politiques britanniques ont demandé à l'organisme de surveillance de la concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix NFLX.O de 83 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté le Financial Times. nL1N3YS056

** L'équipementier automobile français OPmobility OPM.PA a déclaré avoir signé un accord avec l'équipementier automobile sud-coréen Hyundai Mobis 012330.KS pour la combinaison potentielle de leurs activités d'éclairage. nL6N3YS0FD

** Puma PUMG.DE a une plus grande marge de croissance sur le marché chinois, a déclaré à Reuters un cadre supérieur d'Anta Sports 2020.HK , après que le fabricant chinois de vêtements de sport a accepté d'acheter une participation de 29,06% dans son rival allemand. nL8N3YS0G1

** Le fournisseur allemand de technologies de transformation alimentaire GEA Group G1AG.DE prévoit de développer sa croissance également par des acquisitions, a déclaré son directeur général à l'association des journalistes économiques WPV à Düsseldorf lundi en fin de journée. nS8N3SX0G1