Wall Street vue dans le désordre, l'Europe légèrement dans le vert, les résultats dominent

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en ordre dispersé mardi, tandis que les Bourses européennes sont légèrement dans le vert à mi-séance avec la publication de résultats clés d'entreprises dans l'automobile, l'aérien ou encore la logistique, qui dessinent une tendance sur l'évolution de l'économie américaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street marquée par une baisse de 0,43% pour le Dow Jones, plombé par ‍les assureurs santé, tandis que le Standard & Poor's 500 devrait prendre 0,24% et le Nasdaq s'adjuger 0,64%.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,34% à 8.159,45 points vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax grignote 0,01% et à Londres, le FTSE prend 0,36%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,35% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,30%. Le Stoxx 600, tiré essentiellement par le compartiment financier (+0,44%) et celui des banques (+1,34%), avance de 0,35%.

Le marché commence à analyser, entre autres, les comptes trimestriels de General Motors, UPS et American Airlines en attendant ‌ceux de Boeing, tandis que mercredi plusieurs géants des nouvelles technologies comme Meta, Microsoft et Tesla doivent communiquer les résultats.

Au total, 102 sociétés du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine. Parmi les 64 sociétés ayant déjà communiqué leurs comptes financiers, 79,7% ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions des entreprises et sur leurs dépenses d'investissement, notamment dans l'intelligence artificielle (IA), pour jauger la dynamique de l'économie américaine et ​le retour sur investissement alors qu'un mouvement de rotation est actuellement en cours vers les petites capitalisations et d'autres actifs jugés sous-évalués.

A la Bourse de New York, depuis le début du mois l'indice Russel 2000 a pris de plus de 7%, ⁠tandis que l'indice S&P 600 a progressé de 6,5%, contre un gain de seulement 1,5% pour l'indice de référence S&P 500.

En Europe, l'actualité des entreprises anime également les échanges avec notamment Puma en attendant les résultats du géant du luxe LVMH.

Cela relègue momentanément au second plan les craintes sur les tensions commerciales et géopolitiques.

"Le dossier sur le Groenland est désormais clos, ce qui a permis de clarifier le positionnement et ⁠de recentrer le marché sur les fondamentaux", résume Mohit Kumar, chef économiste pour l'Europe chez Jefferies.

LES VALEURS À ‍SUIVRE À WALL STREET

Avant l'ouverture de la Bourse de New York, American Airlines prend 2%, General Motors 6,1% et UPS 2,6% à la suite de la publication de leurs résultats ⁠respectifs.

En avant-Bourse UnitedHealth chute de 12%, Humana de 15% et CVS Health de 10,6%. L'administration du président américain Donald Trump a proposé lundi une augmentation moyenne de 0,09% des paiements versés aux assureurs privés l'année prochaine pour les programmes Medicare Advantage qu'ils gèrent, ce qui est nettement inférieur aux attentes de Wall Street. Cela prend le pas sur la prévision de bénéfice ajusté annuel fourni par l'assureur santé, ressortie au-dessus du consensus des analystes interrogés par LSEG.

VALEURS EN EUROPE

Kering avance de près de 1%. La marque chinoise d'articles de sport ​Anta Sports Products a annoncé mardi le rachat de la participation de 29,06% détenue par la famille Pinault, fondateur de Kering, dans Puma (+10,40%) pour 1,5 milliard d'euros, devenant ainsi le premier actionnaire de l'équipementier sportif allemand.

ID Logistics perd 1,42% après la publication de ses résultats annuels.

Dr Martens plonge de 12,49% après les perspectives pour l'exercice 2026 fournies par le fabricant britannique de bottes dont les ventes trimestrielles ont ralenti.

Roche progresse de 0,5% après l'annonce par le laboratoire pharmaceutique suisse de résultats positifs lors d'un essai clinique de phase II de ⁠son médicament expérimental contre l'obésité, le CT-388, administré par injection une fois par semaine.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro montent légèrement mardi, oscillant près de leurs pics de mars, lorsque les responsables politiques allemands sont convenus d'augmenter fortement ​les dépenses publiques.

Le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,8767%. Il a avait atteint 2,94% à la mi-mars.

L'écart de rendement entre le Bund à dix ans et ​l'OAT française de même échéance se réduit à environ 56 points ​de base avant le vote de deux nouvelles motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu qui veut faire le budget 2026 de la France. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,2193%, les marchés continuant d'évaluer les ​risques liés à la nomination d'un nouveau président en remplacement de Jerome Powell à la tête de la Fed.

CHANGES

Le dollar recule de 0,11% face à ⁠un panier de devises internationales et est en passe de céder plus de 1% depuis le début de l'année. La Fed entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait déboucher mercredi sur un statu quo sur les taux directeurs.

"Je pense que les marchés se concentreront probablement davantage sur les questions relatives à l'indépendance de la Fed que sur les perspectives en matière de taux d'intérêt", explique Carol Kong, stratégiste en devises chez Commonwealth Bank of Australia.

"Si Powell choisit de démissionner de son poste de gouverneur après l'expiration de son mandat de président en mai, cela pourrait renforcer l'impression qu'il capitule face aux pressions politiques et alimenter les inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed (...) Cela représente un risque de baisse pour le dollar", a-t-elle ajouté.

L'euro prend 0,13%, à 1,1895 dollar, proche de son sommet de quatre ‌mois touché lundi à 1,9075 dollar.

La livre sterling s'échange à 1,3709 dollar (+0,22%), se maintenant elle aussi près d'un pic de quatre mois atteint la veille à 1,37125 dollar.

Le yen se stabilise autour de 153 à 154 pour un dollar, contre 159,23 vendredi. La monnaie japonaise a pris jusqu'à 3% au cours des deux dernières séances en raison de rumeurs de contrôles de taux effectués par les Etats-Unis et le Japon, souvent considérés comme un prélude à une intervention.

PÉTROLE

Le marché pétrolier varie peu mardi, les perturbations liées à une importante tempête hivernale aux Etats-Unis étant compensées par une reprise des approvisionnements en provenance du Kazakhstan.

Le Brent reflue de 0,06% à 65,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignote 0,02% à 60,64 dollars.

MÉTAUX

L'or progresse mardi, se maintenant juste en dessous du seuil des 5.100 dollars l'once franchi lundi, sur fond d'incertitude entourant la politique du président américain Donald Trump.

Le cours de l'or au comptant gagne 1,32% à 5.08054 dollars l'once à 12h15 GMT contre un sommet historique lundi à 5.110,50 dollars l'once.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA ‌DU 27 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Confiance du consommateur du janvier 90,9 89,1

Conference Board

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)