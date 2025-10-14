Offre non engageante de Bouygues Telecom, Iliad et Orange sur des activités d’Altice en France

BOUY.PA , Free-Groupe iliad et Orange ORAN.PA ont annoncé mardi avoir remis une offre conjointe non engageante pour l’acquisition d’une grande partie des activités d’Altice en France pour un montant total de 17 milliards d'euros.

L'offre vise la plupart des actifs de l'opérateur SFR mais exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre, Altice Technical Services et les activités du groupe Altice dans les départements et territoires d’outre-mer, ont déclaré les trois opérateurs dans un communiqué conjoint.

La répartition du prix et de la valeur serait de l'ordre de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange, ont-ils ajouté.

Cette offre implique une valeur d’entreprise implicite indicative pour l’ensemble d’Altice France de plus de 21 milliards d’euros, ont indiqué Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange.

Les trois groupes précisent qu'il n'y a "aucune certitude à ce stade que cette offre indicative puisse aboutir à un accord".

(Rédigé par Kate Entringer)