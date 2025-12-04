OFFRE MATINALE AMERIQUE-Petits boulots et obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur.) par Marc Jones

Marc Jones, correspondant pour les marchés mondiaux

Ce qui compte aujourd'hui sur les marchés américains et mondiaux L'économie américaine semble souffrir et le dollar .DXY =USD fait partie des actifs qui ont le plus chuté alors qu'il se dirige vers son dixième jour consécutif de baisse et sa plus forte chute annuelle depuis 2007.

Les discussions sur le nom du prochain président de la Réserve fédérale peuvent jouer un rôle, mais étant donné que l'actuel président, Jerome Powell, devrait à nouveau réduire les taux la semaine prochaine, les données économiques pèsent également.

Nous avons des nouvelles passionnantes! Nous venons de lancer le podcast quotidien Morning Bid, qui sera disponible en audio et en vidéo. Abonnez-vous pour écouter et voir le rédacteur en chef de ROI, Mike Dolan, et d'autres journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept. Pour en savoir plus sur Mike Dolan, consultez sa chronique d'aujourd'hui sur le plus grand débat de l'année sur les marchés: l'intelligence artificielle est-elle une nouvelle bulle technologique?

La minute de marché d'aujourd'hui

* La voie à suivre pour les négociations de paix en Ukraine n'est pas claire, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump, après ce qu'il a qualifié de "raisonnablement bonnes" discussions entre le président russe Vladimir Poutine et les émissaires américains.

* L'administration Trump a annoncé mercredi un examen plus approfondi des demandeurs de visas H-1B pour les travailleurs hautement qualifiés, avec une note interne du département d'État indiquant que toute personne impliquée dans la "censure" de la liberté d'expression sera considérée comme susceptible d'être rejetée.

* Le chef de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a usé de diplomatie et fait un clin d'œil aux dangers de l'inflation et de la faiblesse du yen pour vendre son plan d'augmentation des taux en décembre à la Première ministre Sanae Takaichi, qui, l'année dernière encore, avait qualifié les augmentations de taux de "stupides". Ce qui se passera ensuite est moins certain.

* La flambée des prix du gaz naturel aux États-Unis érode les marges bénéficiaires des producteurs nationaux de GNL, une tendance qui pourrait s'accentuer dans les années à venir, forçant les exportations à diminuer à mesure que la concurrence mondiale s'intensifie, écrit Ron Bousso, chroniqueur du ROI sur l'énergie.

* Les projets de l'Union européenne visant à supprimer progressivement les importations de gaz naturel russe d'ici à 2027 affecteront certains États membres plus que d'autres. Découvrez qui sera le plus touché dans le dernier article de Gavin Maguire, chroniqueur de ROI sur la transition énergétique mondiale.

Petits boulots et obligations

Wall Street ESc1 NQc1 s'apprête à un redémarrage en douceur, mais les traders auront bientôt deux autres indicateurs du marché de l'emploi - les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis et le rapport sur les suppressions d'emplois de Challenger, ainsi que les résultats de Kroger KR.N , Dollar General DG.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N . .N

Ils font suite au rapport négatif de 32k sur l'emploi ADP pour le mois de novembre, publié mercredi. Les chiffres ont également été négatifs en septembre, août et juin, alors qu'il n'y a pas eu de chiffres négatifs pour l'ensemble de l'année 2024.

Étant donné que les chiffres de l'emploi non agricole ne seront pas publiés vendredi, ni même avant la décision de la Fed de mercredi prochain (la faute, encore une fois, au blocage), le rapport Challenger pourrait être particulièrement surveillé. La version du mois dernier a montré une forte augmentation des licenciements, bien qu'elle ait été annulée par le faible nombre de demandes d'allocations chômage tout au long du mois.

Les valorisations stratosphériques de l'IA et des entreprises technologiques devraient également rester au centre de l'attention après la chute des actions de Microsoft MSFT.O mercredi à la suite d'un rapport, démenti par la suite, selon lequel l'entreprise aurait réduit ses quotas de vente de logiciels d'IA. .N

En Chine, la banque centrale a fixé son taux de référence officiel du yuan à 7,0733 pour un dollar plus tôt, ce qui est nettement plus faible que prévu.

Sur le marché obligataire, les bons du Trésor américain se négocient dans une fourchette étroite de 4 % à 4,1 %.

Pendant ce temps, les obligations japonaises à 30 ans se sont redressées après qu'une vente aux enchères nocturne ait attiré la plus forte demande depuis 2019, les investisseurs ayant profité de taux d'intérêt plus élevés. Cette demande exceptionnelle fait également suite à une vente réussie de la dette à 10 ans plus tôt dans la semaine. Cependant, la reprise à long terme semble avoir été financée par d'autres parties de la courbe, le rendement à 10 ans JP10YTN=JBTC ayant augmenté de près de 4 points de base.

Pendant ce temps, en Europe, le débat sur l'utilisation des réserves gelées de la banque centrale russe pour financer l'Ukraine continue de connaître des rebondissements. Les dirigeants de l'UE prendront une décision finale sur leur plan de "prêt de réparation" d'ici au 18 décembre. Si aucun accord n'est trouvé, Ursula von der Leyen a déclaré que l'Union aurait recours à l'émission conjointe de titres de créance, comme elle l'avait fait lors de la pandémie de COVID-19.

Il y a aussi les données de la Fed sur l'inflation PCE qui arrivent vendredi. Une fois qu'elles seront publiées, la Fed et les investisseurs disposeront de toutes les données clés avant la réunion de la semaine prochaine.

Les décideurs politiques de la Fed sont dans leur période de silence traditionnelle avant la réunion, donc aucune autre orientation publique n'est attendue d'ici là, bien que Bowman de la Fed s'exprimera sur les questions de réglementation plus tard, ce qui pourrait être intéressant à écouter également.

Graphique du jour

Les difficultés du dollar signifient qu'il se dirige actuellement vers sa plus forte baisse en année civile depuis que la grande crise financière a commencé à déchirer les marchés mondiaux et a provoqué des réductions des taux d'intérêt américains en 2007.

Cela a toutes sortes d'implications, notamment en matière de géopolitique, d'inflation aux États-Unis et de pouvoir d'achat des citoyens et des entreprises à l'étranger, ainsi qu'en ce qui concerne l'endroit où les investisseurs placent leur argent. Malgré tous les conflits concernant les droits de douane cette année, l'Europe, l'Amérique latine et les marchés émergents en général en ont tous profité. Les investisseurs ont rapidement investi dans des actifs tels que les obligations souveraines des marchés émergents en monnaie locale, ce qui signifie que les obligations du Brésil, de l'Afrique du Sud et du Mexique ont généré des rendements exceptionnels de 34 % à 40 %.

Les événements à suivre aujourd'hui

* Rapport Challenger sur les suppressions d'emplois aux États-Unis en novembre

* Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

* Stockage hebdomadaire de gaz naturel aux États-Unis

* Bénéfices: Kroger, Dollar General et HPE Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas les opinions de Reuters News qui, en vertu des principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.

; +44 (0)20 7513 4042; Reuters Messaging: marc.jones.thomsonreuters.com@reuters.net X/Twitter @marcjonesrtrs

Vous souhaitez recevoir le Morning Bid dans votre boîte de réception tous les matins de la semaine? Inscrivez-vous à la lettre d'information ici .