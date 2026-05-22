OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Les marchés s'accrochent à l'espoir d'une paix

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22 mai - Ankur Banerjee nous donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

Les marchés reprennent espoir quant à une résolution de la guerre avec l'Iran , s'accrochant à quelques déclarations positives de Washington et de Téhéran, alors même que les deux parties ont déclaré rester très éloignées sur les questions cruciales de l'enrichissement nucléaire et du contrôle du détroit d'Ormuz.

Les actions ont progressé après que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il y avait eu “quelques signes encourageants” dans les négociations visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis près de trois mois.

Il a toutefois ajouté que tout accord prévoyant l’instauration par l’Iran d’un système de péage dans ce détroit stratégique serait inacceptable, et le Guide suprême iranien a ordonné que l’uranium de qualité quasi militaire du pays ne soit pas exporté.

Les messages contradictoires émanant des États-Unis et de l’Iran ont renforcé l’incertitude, maintenant le dollar américain près de son plus haut niveau en six semaines en raison de la demande de valeurs refuges, tandis que les investisseurs anticipent des taux plus élevés dans une grande partie du monde en raison de l’inflation.

Les rendements obligataires sont restés relativement stables vendredi après avoir bondi à travers le monde en début de semaine en raison de l'évolution des anticipations de taux d'intérêt. Les marchés anticipent des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine plus tard dans l'année.

En Asie, où le choc pétrolier a frappé le plus durement , les banques centrales ont déjà commencé à agir, l'Indonésie ayant surpris les marchés en début de semaine avec une hausse massive qui a apporté un soulagement temporaire à la roupie IDR= .

La banque centrale des Philippines envisage une hausse hors cycle, car sa décision d'avril “ne semblait pas suffisante”, a déclaré son gouverneur .

Le calendrier européen est chargé en données économiques et en enquêtes de confiance, notamment en Allemagne, qui pourraient donner aux investisseurs une meilleure idée de l'impact profond de la guerre au Moyen-Orient.

Les résultats de Walmart WMT.N ont montré comment le choc pétrolier a poussé les consommateurs à la recherche de bonnes affaires à se ruer sur les produits alimentaires et les produits de première nécessité à bas prix du distributeur. Les détaillants américains ont signalé une pression croissante sur les dépenses de consommation cette année.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés vendredi:

* Événements économiques: PIB allemand du premier trimestre, ventes au détail britanniques d'avril, enquête Ifo sur le climat des affaires en Allemagne pour mai