L'Europe vue dans le vert, espoirs d'un accord au Moyen-Orient malgré les divergences persistantes

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, investisseurs espérant des avancées dans les négociations ‌de paix entre les États-Unis et l'Iran, même si les deux parties ne parviennent toujours pas à s'entendre sur des questions clés.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,74% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent ​une hausse de 0,96% pour le Dax à Francfort, de 0,4% pour le FTSE à Londres et de 0,82% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs continuent de suivre de près l'évolution des négociations au Moyen-Orient et leur moral a fluctué au gré des déclarations des différentes parties au cours des dernières semaines, dans une impasse qui maintient les prix du pétrole à des niveaux élevés et qui a provoqué une remontée des rendements obligataires à l'échelle mondiale.

Une source iranienne ​de haut rang a déclaré jeudi à Reuters qu'aucun accord n'avait encore été conclu avec Washington, mais que les divergences s'étaient atténuées, précisant que l'enrichissement d'uranium par l'Iran et le contrôle par Téhéran du détroit d'Ormuz, artère vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial, restaient parmi les points de friction.

Le secrétaire d'Etat américain Marco ​Rubio a également fait état de signes de progrès dans les discussions, tout en signalant que toute tentative de ⁠l'Iran visant à mettre en place un système de péage à Ormuz serait inacceptable pour Washington.

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, estime toutefois, selon deux sources, que le stock d'uranium hautement enrichi de la République ‌islamique doit rester en Iran, ce qui témoigne de la fermeté de la position de Téhéran face à l'une des principales exigences de Washington et a conduit les marchés d'actions à se montrer prudents jeudi, provoquant une remontée des prix du pétrole pendant une bonne partie de la journée.

Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a averti que le marché ​pétrolier pourrait entrer en "zone rouge" cet été si les flux ne se normalisent pas, soulignant ‌une fois de plus les inquiétudes concernant l'approvisionnement.

"Les cours du pétrole ne devraient s'orienter à la baisse que lorsque les fondamentaux du marché pétrolier s'amélioreront sensiblement, ⁠ce qui semble devoir se prolonger jusqu'en 2027", a déclaré David Oxley, chef économiste chargé des matières premières chez Capital Economics.

Au programme de la journée, les investisseurs attendent une série bien fournie d'indicateurs, à commencer par les chiffres définitifs du PIB allemand au premier trimestre, ainsi que des indicateurs sur la confiance des ménages et des entreprises.

Jeudi, une série d'indices PMI peu encourageants dans la zone euro ont contribué à plomber le moral, tandis que les nouvelles prévisions ⁠de croissance de la Commission européenne ont dressé ‌un tableau moins optimiste pour 2026.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N41Y25O]

A WALL STREET

Après avoir accusé des pertes en début de séance, la Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi dans ⁠l'espoir qu'un accord puisse être trouvé entre l'Iran et les Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,55%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,17%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,09%.

Nvidia a perdu 1,8% ‌après la publication de ses résultats et perspectives, les investisseurs se montrant prudents face à un environnement de plus en plus concurrentiel pour le géant américain des puces d'IA.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de ⁠la Bourse de Tokyo grimpe de 2,78%, valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) progressant dans le sillage de leurs homologues américaines.

SoftBank Group s'envole de 11%.

L'inflation sous-jacente ⁠au Japon a par ailleurs atteint en avril son plus ‌bas niveau depuis quatre ans, sous l'effet des subventions accordées dans les secteurs des carburants et de l'éducation, même si les analystes s'attendent à ce que la flambée des cours énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient accélère la hausse ​des prix dans les mois à venir.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de base, qui exclut l'effet de la volatilité des ‌prix des produits alimentaires frais, a augmenté de 1,4% en avril sur un an, soit une hausse nettement plus modérée que celle de 1,8% enregistrée en mars et inférieure à la prévision médiane du marché, qui tablait sur une hausse de 1,7%.

Les Bourses chinoises ​progressent vendredi, mais sont en passe d'enregistrer une deuxième semaine consécutive de baisse alors que les actions technologiques subissent une pression croissante en raison des prises de bénéfices.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,7% et le CSI 300 des grandes capitalisations prend 0,9%.

La Bourse de Hong Kong prend 1,25%.

TAUX

Les rendements obligataires sont relativement stables vendredi, après avoir bondi partout dans le monde en début de semaine en raison de l'évolution des anticipations de taux d'intérêt.

Le ⁠rendement des Treasuries à dix ans recule de 2 points de base à 4,5638%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 0,7 point de base à 4,0804%.

Les marchés anticipent désormais une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans le courant de l'année.

CHANGES

Le dollar perd 0,03% face à un panier de devises de référence, tout en restant près de son plus haut niveau depuis six semaines sur fond d'incertitude géopolitique.

L'euro perd 0,03% à 1,1614 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut sont en hausse vendredi, mais s'orientent vers une baisse hebdomadaire, les investisseurs attendant une avancée dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent prend 1,9% à 104,53 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,34% à 97,64 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 08h00 PIB (définitif) T1

- sur un trimestre 0,3% 0,3%*

- sur un an 0,3% 0,3%*

DE 08h00 Allemagne-Moral des juin -34,0 -33,3

consommateurs (GfK)

GB 08h00 Ventes au détail avril

- sur un mois -0,6% 0,7%

- sur un an 1,3% 1,7%

FR 08h45 Climat des affaires dans mai 100 100

l'industrie

DE 10h00 Allemagne-Climat des affaires mai 84,2 84,4

(Ifo)

USA 16h00 Confiance du ​consommateur mai 48,2 48,2**

(final)

* première estimation

** première estimation

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)