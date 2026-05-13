OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Dans une impasse avec l'Iran, Trump se rend en Chine

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13 mai - Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Alors que le conflit au Moyen-Orient reste dans l'impasse , Donald Trump est en route pour Pékin afin de voir si le président chinois Xi Jinping se montre plus disposé à conclure un accord.

Le président américain doit arriver en Chine dans le courant de la journée, affirmant qu’il cherche à « ouvrir la Chine », accompagné d’une délégation de dirigeants d’entreprise – dont le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , ajouté à la dernière minute à la liste.

À l’approche des pourparlers, Pékin semble plus enclin à se concentrer sur Taïwan. Le gouvernement chinois a déclaré que sa détermination à s’opposer à l’indépendance de Taïwan était « aussi solide qu’un roc » et que sa capacité à « écraser » le séparatisme était « inébranlable ».

On observe toutefois certains signes de détente. La Chine et les États-Unis envisagent de prolonger une trêve concernant les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, bien que les données douanières montrent que Pékin continue de freiner les expéditions de ces matériaux essentiels à la défense et à l’industrie manufacturière.

Le coût économique croissant du conflit au Moyen-Orient commence à peser sur les marchés, après la publication mardi de données sur l'inflation américaine plus élevées que prévu.

Les traders ont largement écarté toute possibilité de baisse des taux de la Fed cette année et commencent à penser qu'une hausse est plus probable. Les anticipations d'une hausse du taux des fonds fédéraux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de décembre sont passées à plus de 35 %, contre moins de 22 % en début de semaine, selon l'outil FedWatch de CME .

Cette perspective a semé la panique sur les marchés mercredi, mais les actions régionales se sont redressées en fin de séance. Les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500

EScv1 ont progressé de 0,1 %, tandis que l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a légèrement progressé de 0,1 % après avoir reculé plus tôt.

Les actions coréennes .KS11 ont chuté de 3,2 % avant de rebondir pour progresser de 2,4 %, les actions de Samsung Electronics 005930.KS s'effondrant de 6,1 % avant de remonter pour clôturer en hausse de 1,8 %, après que le géant de l'électronique n'ait pas réussi à conclure un accord salarial avec son syndicat sud-coréen mercredi.

Cela ouvre la voie à une grève générale de plus de 50 000 travailleurs, qui menace de perturber la production de puces pour l'IA et d'autres types de puces.

En début de séance en Europe, l'indice pan-régional des contrats à terme STXEc1 a progressé de 0,6 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont gagné 0,4 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,5 %.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés mercredi:

Publication des résultats:

Cisco CSCO.O , Alibaba 9988.HK BABA.K , Manulife

MFC.TO , Takeda Pharmaceutical 4502.T , Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T , Allianz ALVG.DE , Siemens SIEGn.DE et Alstom ALSO.PA

Événements économiques:

États-Unis: indice des prix à la production (IPP) pour avril, stocks de pétrole brut de l'EIA

France: Taux de chômage de l'OIT pour le 1er trimestre, IPC d'avril

Allemagne: indice des prix de gros pour avril, balance courante pour mars

Adjudications de dette:

Allemagne: dette publique à 28 ans

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