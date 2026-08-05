OFFRE DU MATIN - AMÉRIQUES-SpaceX : l'espace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur chez Reuters.) par Mike Dolan

Ce qui compte aujourd’hui sur les marchés américains et mondiaux Par Mike Dolan , rédacteur en chef adjoint, Finance et marchés

Malgré toutes les incertitudes et les inquiétudes, le S&P 500 et le Dow Jones ont retrouvé leurs plus hauts historiques après avoir bondi mardi dans un contexte de baisse des cours du pétrole et d’une saison des résultats exceptionnels. La nuit n’a toutefois pas été sans heurts, puisque l’action SpaceX a reculé malgré des revenus supérieurs aux attentes dans son premier rapport trimestriel.

Je reviendrai sur ce sujet et bien d’autres ci-dessous. Mais avant tout, jetez un œil à ma chronique de mi-semaine , dans laquelle j’aborde notamment la perspective d’un « jobsmageddon » lié à l’IA. Et écoutez le dernier épisode du podcast quotidien Morning Bid, dans lequel nous analysons les résultats financiers marquants publiés hier.

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OUTER SPACEX La réaction du marché à la publication des premiers résultats de SpaceX a été mitigée, malgré des chiffres d’affaires solides. Les doutes concernant la hausse de ses dépenses d’investissement dans l’IA et sa consommation de trésorerie ont dominé les discussions, parallèlement à des inquiétudes persistantes quant à la possibilité que la vente d’actions détenues par des initiés et des investisseurs de la première heure puisse peser sur le titre à l’expiration des périodes de blocage post-introduction en bourse. Le fabricant de puces AMD a également reculé cette nuit après avoir publié des résultats supérieurs aux prévisions. Plus tôt dans la journée, cependant, Palantir a vu son titre bondir de près de 30 % après avoir publié des résultats trimestriels impressionnants, tandis que Caterpillar, pilier du Dow Jones, a lui aussi bondi grâce à ses résultats. Dans l’ensemble, la saison des résultats s’est révélée exceptionnellement solide, et les gains de l’indice semblent s’être maintenus pendant la nuit. La solide performance enregistrée hier à Wall Street pourrait s’expliquer, en partie, par le Brent, qui a encore chuté de 5 % pour passer sous la barre des 80 dollars le baril hier. Toutefois, les cours ont légèrement remonté au-dessus de ce seuil mercredi après que les rebelles houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont déclaré avoir attaqué un pétrolier saoudien en mer Rouge.

Plus généralement, des responsables de Washington ont indiqué que la médiation entre les États-Unis et l’Iran concernant la réouverture du détroit d’Ormuz pourrait porter ses fruits cette semaine. Si Téhéran a démenti que des pourparlers directs avec les États-Unis aient lieu, il a précisé que les discussions avec Oman concernant le transit par le détroit se poursuivaient, tandis que des responsables qatariens ont déclaré que les médiateurs faisaient des progrès dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre. Le trafic dans le détroit est également plus intense actuellement qu’il ne l’a été depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, la chute des cours du pétrole a apaisé la tension sur les rendements des bons du Trésor, même si le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a déclaré mardi que la banque centrale devrait resserrer sa politique monétaire pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %. Alors que les principaux rapports sur le marché du travail de la semaine commencent à paraître, nous avons appris que les offres d’emploi avaient baissé en juin, mais que les embauches avaient augmenté . Les chiffres de l’emploi dans le secteur privé pour le mois de juillet sont attendus plus tard dans la journée.

Par ailleurs, le marché obligataire devra examiner les derniers détails du refinancement trimestriel, qui seront publiés plus tard dans la journée, afin de voir comment la hausse des montants d’emprunt se répartit le long de la courbe des taux. La situation budgétaire américaine a récemment subi un nouveau coup dur. Selon des informations parues mardi, le gouvernement américain aurait déjà versé jusqu’à 100 milliards de dollars de remboursements de droits de douane après que la Cour suprême a invalidé bon nombre de ces droits plus tôt dans l’année . Sur les marchés des changes, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré qu’il ferait « tout ce qu’il faut » pour soutenir le Japon dans sa défense du yen et a exhorté la Fed à augmenter la facilité de pension utilisée lors de l’intervention conjointe de la semaine dernière. Le yen semble s’être stabilisé à des niveaux plus élevés pour l’instant.

Graphique du jour L'action du fabricant de puces AMD a reculé de 7 % avant l'ouverture de jeudi, malgré des revenus trimestriels supérieurs aux attentes publiés dans la nuit, car les valorisations stratosphériques signifient que la barre à franchir pour impressionner Wall Street est tout aussi haute. Le titre a progressé d’environ 140 % depuis le début de l’année, l’engouement pour l’IA ayant propulsé les valeurs du secteur des semi-conducteurs vers les sommets à l’échelle mondiale. Avec une capitalisation boursière de 850 milliards de dollars, le ratio cours/bénéfice prévisionnel d’AMD atteint désormais le chiffre vertigineux de 43, bien supérieur aux 25 enregistrés pour l’ensemble du secteur américain des semi-conducteurs et plus de deux fois supérieur à celui de Nvidia.

Événements à suivre aujourd’hui

* Chiffres de l’emploi ADP aux États-Unis pour juillet (à 8 h 15 EDT), indice PMI non manufacturier de l’ISM pour juillet (à 10 h EDT)

* Résultats des entreprises américaines: Eli Lilly, Sandisk, Western Digital, Disney, Uber

* Interventions de Lisa Cook, gouverneure de la Fed, et de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco

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