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Mohamed Salah en Turquie, signature attendue à Trabzonspor
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:27
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Mohamed Salah arrive en Turquie ; il devrait signer avec Trabzonspor

Mohamed Salah arrive en Turquie ; il devrait signer avec Trabzonspor

L'ancien ‌attaquant vedette de Liverpool Mohamed Salah est arrivé ​mercredi à l'aéroport d'Istanbul pour la signature attendue d'un nouveau contrat avec le club turc ​de Trabzonspor.

Souriant, portant le maillot bleu et grenat du ​club de la mer ⁠Noire, le joueur égyptien a été accueilli ‌à l'aéroport Ataturk par des centaines de supporters en liesse. Il devait ensuite ​passer un ‌examen médical avant de prendre un ⁠avion pour Trabzon, à un millier de kilomètres à l'est.

Mohamed Salah, qui a 34 ans, ⁠a été ‌laissé libre fin juin par Liverpool ⁠après neuf saisons passées chez les Reds, ‌club avec lequel il a marqué ⁠257 buts en 442 matches et ⁠remporté la Premier ‌League à deux reprises ainsi que la ​Ligue des champions ‌en 2019.

Le président de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, a annoncé mardi qu'il ​s'apprêtait à recruter la superstar égyptienne lors d'une cérémonie programmée jeudi à ⁠Trabzon.

Trabzonspor est généralement considéré comme le quatrième grand club du championnat turc au côté des trois clubs d'Istanbul - Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas.

(Mirac Eren Dereli et Tuvan Gumrukcu; Jean-Stéphane Brosse pour ​la version française)

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