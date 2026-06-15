OFFRE DU MATIN - AMÉRIQUES-« Que le pétrole coule à flots »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur.) par Anna Szymanski

Ce qui compte aujourd'hui sur les marchés américains et mondiaux Par Anna Szymanski , rédactrice en chef, Reuters Open Interest

Les marchés boursiers mondiaux ont bondi et les cours du pétrole ont chuté lundi après que les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur un accord de paix préliminaire . Ce protocole d'accord devrait permettre la réouverture du détroit d'Ormuz après plus de trois mois de perturbation quasi totale qui a bouleversé le marché mondial de l'énergie.

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont annoncé dimanche soir qu’un accord avait été conclu. Mais cet accord – dont la signature est prévue vendredi en Suisse – laisse de nombreuses questions en suspens, ce qui laisse penser que l’euphorie des marchés pourrait s’avérer prématurée.

J'aborderai ce sujet et bien d'autres ci-dessous. Mais avant cela, écoutez le dernier épisode du podcast quotidien Morning Bid – une édition spéciale consacrée aux implications de l'accord entre les États-Unis et l'Iran sur les marchés.

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« QUE LE PÉTROLE COULE » Les termes précis du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran restent flous, les détails concernant les questions les plus épineuses – telles que le programme nucléaire iranien – ayant été reportés à des négociations ultérieures pendant une période de cessez-le-feu de 60 jours. On ignore également si le trafic dans le détroit reviendra bientôt à la normale. Le président Trump a écrit sur les réseaux sociaux que le détroit serait rouvert sans péage et que le blocus naval américain serait levé, déclarant: « Que le pétrole coule! » Mais la remise en service des installations fermées et la réorientation des pétroliers prendront du temps, tandis que toute cette affaire a suscité la prudence chez les transporteurs. Les marchés restent toutefois optimistes. Le Brent a chuté de plus de 4 % à l’annonce de l’accord entre les États-Unis et l’Iran, s’échangeant à environ 83 dollars le baril, son plus bas niveau depuis début mars. En Asie, les marchés boursiers des grands importateurs nets d’énergie ont certainement bien accueilli cette annonce, le Nikkei japonais et le KOSPI sud-coréen progressant tous deux de 5 % . Aux États-Unis, les contrats à terme de Wall Street ont progressé de plus de 1 % avant l'ouverture, tandis qu'en Europe, le STOXX 600 a atteint un niveau record . La perspective de la réouverture du détroit devrait apaiser les anticipations d'inflation et tempérer les paris sur une hausse des taux, qui ont bondi alors que le conflit, qui dure depuis trois mois, a entraîné des hausses de prix liées à l'énergie dans les économies du monde entier. Plus récemment, l'IPC global américain a dépassé les 4 % en mai. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé lundi, le rendement à 10 ans atteignant son plus bas niveau depuis un mois, ce qui a contribué à faire baisser le dollar .

Cette nouvelle intervient à l'approche d'une semaine cruciale pour les banques centrales. La possibilité d'un apaisement de la crise énergétique pourrait renforcer la position des responsables politiques modérés, parmi lesquels pourrait figurer le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh. La Fed doit se réunir mercredi pour ce qui sera la première réunion du nouveau président , au cours de laquelle les responsables devraient maintenir les taux inchangés entre 3,50 % et 3,75 %. Les déclarations faites lors de cette réunion seront scrutées de près, les investisseurs cherchant à déterminer comment Warsh dirigera la banque centrale maintenant qu’il en est à la tête. M. Warsh est largement perçu comme favorable à un assouplissement de la politique monétaire à court terme, tandis qu'un nombre croissant de membres du FOMC se sont récemment opposés à la « tendance à l'assouplissement » dans le discours de la Fed. L'annonce de l'accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran aura sans aucun doute un impact sur ce débat, même si une série de chiffres solides sur l'emploi américain, dont les derniers chiffres de l'emploi non agricole de mai , devrait maintenir la pression. La Banque du Japon, qui se réunira mardi, est toutefois la première à l'ordre du jour des banques centrales cette semaine et devrait relever ses taux à 1 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans. De son côté, la Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de jeudi.

Du côté des actions, les investisseurs suivront de près SpaceX, la société d’Elon Musk, cette semaine pour voir comment le fabricant de fusées récemment coté en bourse se comporte après sa hausse de 19 % vendredi. Au programme de cette semaine figurent également le sommet du G7, qui a débuté aujourd'hui en France , ainsi que la publication des chiffres de l'inflation du mois de mai au Royaume-Uni et dans la zone euro. Au Royaume-Uni, jeudi aura également lieu une importante élection partielle qui pourrait déboucher sur une lutte au coude à coude pour la direction du parti entre le Premier ministre Keir Starmer et le maire du Grand Manchester, Andy Burnham.

Graphique du jour

Le Brent a chuté lundi à son plus bas niveau depuis début mars, reculant de plus de 4 % pour s'établir à environ 83 dollars le baril après l'annonce du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran .

Les prix du pétrole évoluaient dans une fourchette inférieure à 100 dollars le baril depuis plusieurs semaines, les marchés estimant qu'un accord de paix était probable, malgré les flambées de violence répétées au Moyen-Orient.

Événements à suivre aujourd'hui

* Production industrielle américaine en mai (9 h 15 (heure de l'Est)

* Réunion des dirigeants du G7 en France

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