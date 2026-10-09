OFFRE DU MATIN - AMÉRIQUES-Obligations, bombes et barricades

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur.)

par Anna Szymanski

La crise du marché obligataire pourrait-elle être contagieuse? La volatilité des cours du pétrole, la montée du risque politique en Europe, la recrudescence des combats au Moyen-Orient et l’annonce d’une nouvelle vague d’emprunts colossaux des entreprises liés à l'IA ont maintenu cette semaine les tensions sur le marché de la dette souveraine à un niveau aussi élevé que jamais.

La question est de savoir si les marchés boursiers peuvent rester à l'abri.

Commençons par l’Europe, qui a été au cœur des inquiétudes du marché obligataire pendant une grande partie de la semaine. L’écart entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans a dépassé les 140 points de base, son plus haut niveau depuis 2012, les investisseurs se débarrassant de plus en plus des titres des pays les plus endettés de la zone euro et cherchant refuge dans des valeurs sûres telles que les Bunds allemands.

Le gouvernement français cherche à remédier à ses problèmes d’endettement avec un budget pour 2027 qui vise à réduire le déficit du pays à 5 %, contre 5,4 % prévus cette année. Mais faire adopter ce budget avant l’élection présidentielle de l’année prochaine s’annonce difficile, compte tenu des profondes divisions au sein du Parlement et des manifestations généralisées que le pays a connues en raison du financement insuffisant de l’éducation et d’autres problèmes.

La France est loin d’être le seul pays européen confronté à un paysage politique houleux. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé lundi la tenue d’élections anticipées le 29 novembre, dans l’espoir d’obtenir une majorité parlementaire. Mais il s’agit d’un pari risqué, car le bloc de centre-gauche est en retard dans la plupart des sondages d’opinion.

Tous ces risques politiques et les tensions sur le marché obligataire ont mis à mal l’euro . La devise a atteint lundi son plus bas niveau depuis 17 mois, à 1,1161 dollar, avant de se redresser légèrement.

Ce contexte crée un environnement difficile pour la Banque centrale européenne. Les marchés anticipent toujours une nouvelle hausse des taux d’ici la fin de l’année, étant donné que l’inflation dans la zone euro reste obstinément élevée, autour de 3,8 % , mais les décideurs politiques pourraient faire preuve de prudence compte tenu des secousses sur le marché obligataire.

La hausse des prix de l’énergie ne facilite certainement pas la tâche de la BCE .

Alors que les cours du brut ont fléchi en début de semaine – en grande partie en raison d’informations selon lesquelles les flux de pétrole en provenance du Golfe approchaient des niveaux d’avant la guerre avec l’Iran – cet optimisme s’est rapidement estompé. Les cours du Brent ont bondi de 4 % jeudi pour dépasser les 104 dollars le baril, dans un contexte d’intensification des frappes iraniennes contre des navires dans le détroit d’Ormuz, ainsi que d’attaques en Arabie saoudite menées par les Houthis yéménites, alignés sur l’Iran.

Cependant, le brut a cédé une partie de ces gains vendredi après que le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis n’attaqueraient pas l’Iran avant les élections de mi-mandat. Le Brent reste en passe d’afficher une hausse hebdomadaire.

Au milieu de toute cette agitation géopolitique, la nouvelle annoncée mercredi selon laquelle l’Agence internationale de l’énergie avait accepté d’accélérer la mise sur le marché de pétrole, en donnant la priorité au diesel, dans le cadre d’un plan lancé en mars visant à lutter contre les prix record des carburants, n’a suscité qu’une réaction positive limitée.

Cette réaction pourrait refléter la nouvelle réalité du marché de l’énergie : les prix des carburants pourraient rester élevés même si les exportations de brut en provenance du Golfe se maintiennent à des niveaux proches de ceux d’avant le conflit ou reprennent à l’échelle mondiale. Cela s’explique par l’importante prime de risque géopolitique et par la logistique complexe – et très coûteuse – nécessaire pour acheminer le pétrole hors du Moyen-Orient.

Un autre facteur influant sur les prix de l’énergie cette semaine concerne un tout autre « golfe ». L’ouragan Isaias a déjà perturbé la production de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique et se dirige vers la côte américaine du golfe du Mexique.

Toujours aux États-Unis, revenons aux marchés obligataires. Les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre ont fortement reculé la semaine dernière, dans un contexte de données économiques décevantes et de déclarations moins bellicistes de la part du président de la Fed de New York, John Williams. Mais le procès-verbal de la réunion du FOMC de septembre, publié mercredi, ainsi que les commentaires du gouverneur de la Fed Christopher Waller, jeudi, suggèrent que la banque centrale n’en a certainement pas fini avec le resserrement monétaire – même si les décideurs politiques décident de ne pas agir ce mois-ci.

C’est bien sûr sur la partie longue de la courbe que l’action s’est véritablement jouée. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a atteint cette semaine un nouveau plus haut depuis 24 ans, franchissant brièvement la barre des 5,364 % mercredi. Il s’est toutefois légèrement replié jeudi, après une forte demande lors d’une adjudication d’obligations à 30 ans – même si, selon certaines sources, ces titres se seraient vendus au rendement le plus élevé depuis 2000.

Pendant une grande partie de la semaine, il semblait que même des rendements supérieurs à 5 % et la hausse des prix de l’énergie ne suffisaient pas à freiner les actions. Le Nasdaq et le S&P 500 ont tous deux atteint de nouveaux records mardi. Ils ont toutefois légèrement reculé en fin de semaine, à mesure que les prix du brut augmentaient. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également subi des pressions après l’annonce que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI pour septembre était inférieur de 20 milliards de dollars aux prévisions précédentes de la société.

Cela nous ramène au débat récurrent: la vague de l’IA est-elle sur le point de s’essouffler?

Cette question sera au cœur des préoccupations alors que la saison des résultats du troisième trimestre s’ouvre. Si aucun analyste ne prévoit la croissance spectaculaire de 50 % des bénéfices observée au trimestre dernier, les dernières données de LSEG indiquent des prévisions d’environ 30 %.

Les premiers résultats de cette saison des résultats suggèrent que les entreprises technologiques pourraient avoir du mal à impressionner les investisseurs. Jeudi, Samsung Electronics et TSMC ont tous deux vu leurs actions reculer, alors même que l’entreprise technologique sud-coréenne prévoyait une hausse de 783 % de son résultat d’exploitation au troisième trimestre et que le géant des puces électroniques annonçait un chiffre d’affaires record pour le troisième trimestre.

Une préoccupation grandissante pour les investisseurs est la récente frénésie d’endettement des entreprises. Selon le Wall Street Journal, Broadcom cherche à lever 50 milliards de dollars de financement, tandis que SpaceX prévoit d’émettre 30 milliards de dollars de dette notée « investment grade » et de contracter 10 milliards de dollars de prêts pour acheter des puces auprès de Nvidia, un actionnaire majeur de SpaceX.

La légère baisse des actions observée jeudi est-elle donc le signe d’un point d’inflexion ou s’agit-il simplement d’un nouveau petit accroc? Si les marchés boursiers ont globalement ignoré la flambée des taux cette année, l’histoire suggère que cette situation ne devrait pas durer longtemps. La question, comme toujours, est de savoir combien de « temps » cela pourrait durer.

Enfin, sur les marchés émergents, les actifs brésiliens ont enregistré des gains historiques lundi après les résultats supérieurs aux attentes du candidat de droite Flavio Bolsonaro au premier tour de l’élection présidentielle du pays . Il est désormais donné favori pour remporter le second tour le 25 octobre. Par ailleurs, en Inde, la banque centrale a relevé mercredi son taux de référence de 25 points de base, à 5,5 %, la première hausse en près de quatre ans, sous l’effet d’une inflation galopante.

Du côté de la semaine prochaine, la saison des résultats battra véritablement son plein avec la publication d’une multitude de rapports par les grandes banques américaines, tandis que les investisseurs – et la Fed – disposeront de nouvelles données sur l’inflation avec la publication mercredi de l’IPC de septembre.

Avant de partir, jetez un œil à quelques questions que les chroniqueurs de ROI ont récemment abordées:

* Les laboratoires d'IA parviendront-ils un jour à dégager des bénéfices?

* Faut-il commencer à envisager un « S&P 10 000 »?

* Pourquoi un éventuel changement à la tête de la BCE pourrait-il être une mauvaise nouvelle pour la France?

* Les banques centrales joueront-elles le rôle des « gentils » ou celui des « méchants » sur le marché obligataire?

* Comment les énergies renouvelables ont-elles contribué à maintenir l'approvisionnement en électricité aux États-Unis cet été?

* Le calendrier électoral européen pourrait-il sonner le glas de ses efforts de réforme économique?

* Le dégel diplomatique entre la Chine et l'Inde va-t-il entraîner des bouleversements économiques plus importants?

* Pourquoi le prix de l'étain ne revient-il pas à un niveau raisonnable?

* Quel pays pourrait tirer profit du recul de la Chine en matière d’exportations de carburants?

* Quel bouleversement tectonique s’opère sur le marché du zinc?

* Les expéditions de charbon pourraient-elles connaître un rebond au quatrième trimestre?

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