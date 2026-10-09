La Nobel de la paix Navi Pillay, infatigable défenseure des droits humains

L'ancienne Haute-Commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, Navi Pillay, le 20 janvier 2023à Johannesburg, en Afrique du Sud ( AFP / Wikus de Wet )

L'ancienne Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, la Sud-africaine Navi Pillay poursuit depuis plus de 50 ans son inlassable combat pour la défense des droits humains qui l'a mené à siéger à la Cour pénale internationale ou à la tête du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Âgée de 85 ans, elle s'est forgé une solide réputation dans l'art de traiter des dossiers difficiles, au cours d'une carrière de plusieurs décennies entamée dans les tribunaux sud-africains et qui lui a valu le prix Nobel de la paix vendredi.

Elle a acquis une renommée mondiale pour ses vives critiques de la répression exercée par des gouvernements contre les manifestations populaires dans le monde arabe, notamment en Libye et en Syrie.

Entre 2021 et 2025, elle a présidé une commission d'enquête de trois membres créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour examiner les causes profondes du conflit entre Israël et les Palestiniens.

La commission d'enquête, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, avait établi qu'Israël commettait un génocide à Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas du 7-Octobre. Israël avait "rejeté catégoriquement" ce "rapport biaisé et mensonger".

Mme Pillay exerce actuellement les fonctions de juge ad hoc à la Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire de l'ONU. Elle est en charge d'un dossier dans lequel la Gambie accuse le pouvoir birman de violations de la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948.

Pionnière dans son pays

Née en 1941 dans la ville côtière de Durban (est), fille d'un chauffeur de bus et issue d'une famille d'origine tamoule, Navi Pillay a mené une carrière hors-normes.

Elle grandit dans un quartier pauvre de la ville portuaire, étudie le droit puis décroche un doctorat à la prestigieuse université américaine d'Harvard.

Elle devient alors la première femme de couleur à ouvrir un cabinet d'avocats dans sa province du KwaZulu-Natal et défend avec acharnement les opposants à l'apartheid. En 1973, elle obtient le droit pour les prisonniers politiques d'accéder à un avocat.

Un an après l'élection de Nelson Mandela en 1994, elle devient la première femme de couleur nommée à la Haute cour d'Afrique du Sud. La même année, avec l'appui de Mandela, elle siège au Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Elle fait partie des juges qui ont rendu une décision historique conduisant à la reconnaissance du viol en tant qu'arme du génocide.

En 2008, elle est nommée Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, jusqu'en 2014.

Généralement en blazer, parfois en sari lors de ses apparitions publiques, la juriste mondialement reconnue dit cuisiner et jouer parfois au golf.

"Pleurer ou se battre"

Son enfance dans la société profondément injuste du régime d'apartheid l'a poussée à combattre la discrimination partout et lui a valu la réputation de défendre les victimes d'injustice à travers le monde.

Navi Pillay, alors Haute-Commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, en mission au Soudan du Sud, le 29 avril 2014 ( UNMISS / Isaac Alebe Avoro )

"Nous avons subi les pires insultes et discriminations raciales, avons été maltraités et traités comme des moins que rien", racontait Mme Pillay à l'AFP lors d'un entretien en 2023. La communauté indienne était classée comme un groupe racial distinct sous l'apartheid et était soumise à de nombreuses discriminations.

Le choix était alors simple: être "faible et pleurer" ou "se battre à chaque match", souligne-t-elle. "J'ai toujours su qui j'étais et comment combattre toute forme de discrimination. En osant prendre la parole et en la condamnant. C'est ce que j'ai fait à l'ONU", ajoutait-elle.

Lors de cet entretien, elle avait reconnu que sa mission à la tête de la commission onusienne chargée d'enquêter sur les atteintes aux droits dans les Territoires palestiniens et en Israël avait sans doute été la plus ardue.

Elle avait à cette occasion été accusée d'antisémitisme, une accusation qu'elle avait balayée avec son habituel franc-parler: "Ce serait drôle si ce n'était pas aussi absurde".