OFFRE DU MATIN - AMÉRIQUES-La sécurité avant tout

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur.)

par Anna Szymanski

Les marchés se préparent au pire. Les tensions politiques se sont intensifiées cette semaine au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, alors que les prix de l'énergie, les rendements obligataires français et les tensions électorales s'accentuaient.

Parallèlement, le début de la saison des résultats des entreprises technologiques du troisième trimestre a mis en évidence des inquiétudes croissantes quant aux perspectives de rentabilité de l’IA – des craintes que même une fusion d’une ampleur comparable à celle d’Elon Musk ne saurait apaiser.

Les cours du pétrole ont oscillé au-dessus de 110 dollars le baril tout au long de la semaine, même si l’offre de brut en provenance du Golfe est restée proche des niveaux d’avant-guerre; vendredi, le Brent s’échangeait à un nouveau plus haut sur cinq mois , à plus de 114 dollars le baril. Cela suggère que les traders se préparent peut-être à une nouvelle vague de frappes au Moyen-Orient .

Et pour cause. Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont de nouveau frappé l’Arabie saoudite cette semaine, notamment en menant des attaques contre un aéroport civil et un champ pétrolier, faisant de nombreux morts et blessés. Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a également déclaré que d’autres pétroliers avaient été touchés par ses forces dans le détroit d’Ormuz, et le Département d’État américain a ordonné à certains diplomates et à des membres de leur famille de quitter ses missions en Arabie saoudite.

Alors que le président Trump a précédemment déclaré qu’il n’avait pas l’intention de frapper à nouveau l’Iran avant les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, les anticipations vont bon train quant à une nouvelle série d’attaques conjointes américano-israéliennes qui pourrait intervenir peu après.

Par ailleurs, les Israéliens se rendront également aux urnes mardi à l’occasion des premières élections organisées dans le pays depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, les principaux blocs soutenant et s’opposant au Premier ministre Benjamin Netanyahou étant au coude à coude dans les derniers sondages .

Aux États-Unis, le conflit en cours au Moyen-Orient et son impact sur les prix des carburants continuent de peser sur la cote de popularité de Trump à l’approche du scrutin décisif du mois prochain. Celle-ci a atteint un plus bas historique de 31 % dans le dernier sondage d’opinion Reuters/Ipsos, 68 % des Américains déclarant désapprouver la gestion de l’économie par Trump, dont 37 % de ceux qui se déclarent républicains.

Il n’est donc pas surprenant que l’administration continue de tirer sur tous les leviers possibles pour tenter de faire baisser les prix de l’énergie. Cela s’est récemment traduit par un assouplissement des sanctions contre la Russie, ce qui a suscité des critiques de la part des deux camps politiques.

Les efforts diplomatiques se poursuivent. L’émissaire américain Steve Witkoff a rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine, à l’issue de quoi le dirigeant russe a accepté de reprendre dès le mois prochain les pourparlers de paix avec l’Ukraine, menés sous l’égide des États-Unis . Mais depuis, la Russie a continué à bombarder l’Ukraine avec des missiles balistiques, tandis que Kyiv a envoyé des centaines de drones en direction de Moscou.

Ces développements interviennent alors que l’Ukraine s’inquiète de plus en plus de voir les États-Unis prendre leurs distances avec Kyiv, un débat dans lequel s’est immiscé l’homme le plus riche du monde, Elon Musk.

L’Ukraine utilise le service satellite Starlink de SpaceX, la société d’Elon Musk, pour ses communications sur le champ de bataille et ses opérations de drones. Kyiv a affirmé la semaine dernière que ce service avait été restreint. Le Wall Street Journal a ensuite rapporté mardi qu’Elon Musk avait ordonné ce ralentissement, bien que le service semble désormais avoir été rétabli .

Dans ce contexte, les deux sociétés de Musk, SpaceX et Tesla, ont toutes deux publié leurs résultats du troisième trimestre. La nouvelle la plus marquante est survenue mardi après la publication des résultats de SpaceX, lorsque Musk a déclaré qu’une fusion des deux sociétés serait « une bonne idée » et que les deux avaient formé des comités spéciaux pour discuter de la question.

L’action SpaceX a progressé de 8 % en séance prolongée, une hausse qui reflétait sans doute également l’annonce selon laquelle la société avait enregistré son premier bénéfice depuis son introduction en bourse. Le chiffre d’affaires lié à l’IA a été multiplié par près de 10 pour atteindre plus de 7,5 milliards de dollars, principalement grâce à la location de capacité de centres de données, ce qui pourrait indiquer que ses dépenses massives en matière d’IA commencent à porter leurs fruits.

Du côté des autres résultats financiers, Meta a annoncé mercredi après la clôture un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions, tout en dévoilant un plan visant à émettre des actions sans droit de vote, une mesure qui semble destinée à permettre au directeur général Mark Zuckerberg de rester en Californie . L’État s’apprête en effet à voter une taxe sur la fortune qui pourrait contraindre le milliardaire à vendre un nombre important d’actions.

Mais ces nouvelles actions serviraient également à financer les dépenses d’investissement croissantes de Meta dans le domaine de l’IA. Cette annonce est intervenue alors que la société a enregistré son premier flux de trésorerie disponible trimestriel négatif depuis plus d’une décennie.

Les investisseurs n’ont pas apprécié, ce qui a fait chuter l’action Meta de 7 % jeudi. Cela s’est produit dans un contexte de forte correction du secteur technologique qui a vu le Nasdaq reculer de 2,6 %, sa plus forte baisse journalière depuis début juin. Les investisseurs se sont montrés résolument frileux face au risque, ce qui a entraîné un afflux massif de capitaux vers les bons du Trésor américain. À un moment donné, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a chuté de plus de 19 points de base avant de se stabiliser vendredi matin autour de 4,97 %.

Les bons du Trésor pourraient également bénéficier de la fuite continue des obligations françaises. Alors que les violentes manifestations qui se sont propagées dans les villes françaises le week-end dernier se sont apaisées après que le gouvernement a instauré un couvre-feu et renforcé les opérations de sécurité, les investisseurs sont restés inquiets. Le rendement des obligations d’État françaises à 10 ans a franchi la barre des 5 % mercredi, atteignant son plus haut niveau depuis 2002 , tandis que l’écart par rapport aux Bunds allemands s’est creusé jeudi pour atteindre son plus haut niveau depuis 15 ans .

Les investisseurs restent méfiants quant à l’issue de l’élection présidentielle de ce pays fortement endetté, prévue en avril prochain. Alors que Marine Le Pen (extrême droite) et Jean-Luc Mélenchon (extrême gauche) sont en tête dans les sondages français, des réformes budgétaires solides semblent peu probables. La France n’est peut-être pas encore en crise de la dette, mais elle pourrait bien manquer de temps pour en éviter une .

Enfin, sur les marchés émergents, l’Indonésie a été durement touchée cette semaine à la suite d’un avertissement publié vendredi dernier par MSCI, selon lequel le pays pourrait être exclu de ses indices mondiaux. Le marché boursier indonésien affiche la plus mauvaise performance au monde depuis le début de l’année.

En ce qui concerne la semaine prochaine, l’attention des investisseurs se tournera vers Washington, où la Réserve fédérale se réunira juste avant la publication des données d’inflation PCE de septembre. La plupart s’attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés mercredi.

La récente volatilité des marchés financiers a déjà resserré les conditions de financement, faisant en quelque sorte le travail de la Fed à sa place, même si cela ne suffira probablement pas à empêcher une hausse des taux en fin d’année . Les marchés seront attentifs à tout signal à ce sujet.

Avant de partir, jetez un œil à quelques questions que les chroniqueurs de ROI ont récemment abordées:

* La livre sterling pourrait-elle être le cheval noir du marché des changes cet automne?

* Quelles sont les cinq anomalies liées à l’IA à surveiller lors de cette saison des résultats?

* Comment l’IA alimente-t-elle les déséquilibres commerciaux mondiaux?

* Pourquoi les pays émergents parviennent-ils à ignorer le resserrement monétaire de la Fed?

* Pourquoi le développement de l'électricité dans les pays du Sud devrait-il inquiéter les entreprises du secteur des énergies fossiles?

* Quelles nouvelles initiatives se profilent à l’horizon à la Bourse des métaux de Londres?

* Pourquoi les marchés monétaires ne profitent-ils pas de la hausse des taux?

* Quels sont les titres boursiers asiatiques les plus performants, au-delà de l’IA?

* Quel pourrait être l’impact d’El Niño sur les importations de GNL en Asie et en Europe?

* En quoi la guerre des droits de douane de Trump stimule-t-elle la consommation de charbon au Vietnam?

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