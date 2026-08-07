OFFRE DU MATIN - AMÉRIQUES-Déjà-vu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur.) par Anna Szymanski

Votre récapitulatif hebdomadaire des marchés, avec des recommandations de lecture, de visionnage et d'écoute de l'équipe ROI

Note de la rédaction Les résultats des entreprises technologiques ont occupé le devant de la scène cette semaine, SpaceX et le fabricant de puces AMD n’ayant pas réussi à impressionner les investisseurs malgré des chiffres d’affaires supérieurs aux prévisions, les inquiétudes persistant quant à la pérennité de la frénésie de dépenses dans l’IA. Parallèlement, la perspective d’un nouvel accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran a fait baisser les cours du pétrole brut, mais l’optimisme semblait s’estomper à l’approche du week-end. La vague de résultats exceptionnels de cette semaine s’est étendue bien au-delà du secteur technologique, avec des rapports notables émanant notamment des géants pharmaceutiques Eli Lilly et Merck , du géant pétrolier ConocoPhillips , du leader industriel Caterpillar (link https://www.reuters.com/business/caterpillar-second-quarter-profit-jumps-strong-power-construction-equipment-2026-08-04/)

et du groupe médiatique Disney . Les résultats ont été pour la plupart impressionnants, comme on pouvait s’y attendre alors que la croissance globale des bénéfices annuels du S&P 500 est en passe d’atteindre près de 50 % ce trimestre, selon les données de LSEG. Dans le même temps, certaines baisses boursières enregistrées cette semaine à la suite de la publication des résultats ont également retenu l’attention. AMD a clôturé en baisse de 7 % mercredi, tandis que les sociétés de stockage de données en pleine expansion Sandisk et Western Digital ont chuté jeudi après avoir annoncé des chiffres d’affaires supérieurs aux prévisions. L'action SpaceX a chuté de près de 14 % mercredi après la publication de ses premiers résultats en tant que société cotée, reflétant l'inquiétude des investisseurs face à ses dépenses massives en intelligence artificielle, mais la société de satellites d'Elon Musk a rebondi jeudi. Des inquiétudes subsistent quant à savoir si l'expiration de la première période de blocage des actions jeudi pourrait exercer une pression supplémentaire sur le titre . Du côté de l’énergie, tous les géants pétroliers, notamment Exxon , Chevron , TotalEnergies et BP , ont désormais publié leurs résultats du deuxième trimestre – et les bénéfices du raffinage ont été époustouflants. Exxon a enregistré des bénéfices en aval de 5,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, son meilleur résultat depuis 2022, grâce à une production record de diesel, tandis que les bénéfices en aval de Chevron ont grimpé à 4,9 milliards de dollars, leur plus haut niveau de cette décennie.

Quant à la marge indicatrice de raffinage de BP, qui mesure les bénéfices mondiaux du secteur du raffinage, elle est passée de 12 dollars au baril un an plus tôt à 30 dollars au deuxième trimestre. Ces marges élevées reflètent la pénurie extrême de capacités de raffinage, causée par l’approvisionnement limité en pétrole brut sortant du détroit d’Ormuz, les attaques iraniennes contre des raffineries dans tout le Golfe et les frappes ukrainiennes sur des installations énergétiques russes. Mais étant donné que les fondamentaux à long terme du secteur du raffinage restent défavorables, cette « ère dorée » a peu de chances de durer . Par ailleurs, dans le domaine de l’énergie, les sept membres de l’OPEP+ qui se sont engagés à réduire volontairement leur production – l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, le Koweït, l’Algérie, le Kazakhstan et Oman – ont convenu dimanche d’augmenter leur production de 188 000 barils par jour en septembre. Pour l’instant, ce changement n’a pas vraiment d’importance, car les producteurs n’ont pas pu respecter leurs quotas précédents en raison des perturbations liées à la guerre. Mais cette annonce reste importante, car elle indique que la production devrait augmenter rapidement dès que le détroit d’Ormuz sera enfin rouvert. Des indices ont laissé entendre cette semaine que cela pourrait se produire prochainement, l’Iran ayant laissé entendre qu’il était sur le point de conclure un accord avec Oman concernant la surveillance de cette voie navigable stratégique. L’accord proposé donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe via Ormuz, ont indiqué mercredi des sources à Reuters .

Si le président américain Donald Trump venait à accepter cet arrangement, cela constituerait une énorme concession envers l’Iran, ce qui signifie que tout accord reposant sur ce plan serait pour le moins fragile. Pourtant, les marchés pétroliers semblent parier que tout ira pour le mieux. Les cours du Brent sont revenus vers les 80 dollars le baril en milieu de semaine, soit à peu près leur niveau avant la signature de la trêve éphémère entre les États-Unis et l’Iran en juin. Cependant, l’annonce jeudi d’une attaque menée par les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, contre l’Arabie saoudite a fait remonter les cours du pétrole au-dessus de ce seuil, bien que de manière modeste. Si l’optimisme du marché du brut quant à la mise en œuvre d’un accord durable était déplacé en juin, il semble encore moins compréhensible aujourd’hui. Le système énergétique mondial est aujourd’hui bien plus fragile qu’il ne l’était il y a deux mois. Les stocks sont encore plus épuisés, l’offre bloquée susceptible d’inonder le marché s’est réduite, et le conflit s’est étendu au-delà du détroit d’Ormuz.

Le système énergétique peut-il continuer à défier les prévisions grâce à sa capacité d’adaptation? L’avenir nous le dira. (Pour en savoir plus sur la manière dont les pays importateurs d’énergie pourraient chercher à améliorer leur sécurité énergétique à l’avenir, consultez la dernière chronique « ROI Weekend Read » de Clyde Russell.) Sur les marchés des changes, l’intervention conjointe États-Unis-Japon qui s’est déroulée en fin de semaine dernière semble avoir apaisé les marchés – du moins pour l’instant. Le yen s’échange actuellement autour de 158 pour un dollar, contre le plus bas niveau depuis 40 ans, proche de 164 pour un dollar, atteint avant cette action conjointe. Ce niveau reste toutefois inférieur à celui du début de la semaine, et pour une solution plus durable, le Japon devra s’attaquer à ses problèmes sous-jacents, à savoir les inquiétudes concernant une politique monétaire et budgétaire trop laxiste ainsi que la crédibilité de sa banque centrale. De nombreuses questions subsistent quant à cette intervention, notamment la chorégraphie déroutante qui l’entoure. Mais la plus grande inquiétude réside dans ce qu’elle pourrait signifier.

Pour la première fois de mémoire récente, les bons du Trésor américain, les obligations d’État japonaises et le taux de change dollar américain/yen – l’un des plus importants au monde – ont tous été simultanément sous pression, alors même que les problèmes de crédibilité des banques centrales se sont accentués dans les deux pays. Même si personne ne doit s’attendre à ce que cette tempête parfaite débouche sur une crise imminente, la mesure historique prise par les États-Unis la semaine dernière pourrait indiquer que Washington estime que le risque d’un « accident » s’est accru. Enfin, les investisseurs ont pu se faire une idée plus précise du marché du travail américain cette semaine, à l’approche de la publication aujourd’hui du rapport sur l’emploi non agricole du mois de juillet. Les chiffres d’ADP publiés mercredi ont montré que les employeurs privés avaient embauché 44 000 personnes le mois dernier, soit un ralentissement par rapport aux 95 000 embauches enregistrées en juin. La publication de vendredi devrait indiquer que l’économie américaine a créé 80 000 emplois en juillet, après une hausse de 57 000 en juin, sans variation du taux de chômage de 4,2 %, selon les économistes interrogés par Reuters . Les marchés à terme anticipent une probabilité d’un peu plus de 50 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, contre une quasi-certitude il y a seulement quelques semaines, ce qui reflète la baisse des prix du brut et les signaux mitigés de Warsh lors de la récente réunion de la Fed.

Mais les pressions inflationnistes pourraient bien continuer à s’accentuer sous l’effet d’une combinaison puissante de coûts du carburant toujours élevés, de conditions financières accommodantes, de mesures de relance budgétaire et d’un boom des investissements. Avec un chômage toujours faible et une inflation supérieure à l’objectif pour la cinquième année consécutive, il est légitime de se demander si la Fed, dans sa « prudence », ne serait pas en train, par inadvertance, de laisser l’économie surchauffer . Un rapport sur l’emploi particulièrement décevant publié aujourd’hui pourrait modifier ce point de vue – mais seulement légèrement.

Je serai en vacances la semaine prochaine, mais en mon absence, vous pourrez lire un autre article de Mike Dolan. Pour davantage d’analyses fondées sur les données concernant les marchés et les matières premières, consultez Reuters Open Interest . Vous y apprendrez:

* Une remise en question de la réalité des centres de données pourrait-elle mettre fin à l’essor des bénéfices?

* L’IA pourrait-elle mettre fin à l’obsession de Wall Street pour le BPA?

* Pourquoi l’intervention américano-japonaise sur le yen pourrait-elle porter un coup au multilatéralisme?

* Les performances de Wall Street sont-elles plus moyennes qu’« exceptionnelles »?

* En quoi la guerre en Iran favorise-t-elle – et nuit-elle – aux plans de redressement de BP?

* Le gaz naturel va-t-il bientôt être progressivement éliminé du mix énergétique américain?

* Assistons-nous à une inflation en « K »?

* Le boom des exportations chinoises de véhicules électriques commence-t-il à peser sur la demande mondiale d’essence?

* À quel rythme les importations de pétrole brut de l’Asie se redressent-elles?

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