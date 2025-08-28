Offerpad Solutions plonge suite à une vente d'actions prévue pour un montant de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la société de technologie immobilière Offerpad Solutions OPAD.N plongent de 23 % à 4,80 $ dans les échanges prolongés ** OPAD dévoile un accord de vente sur le marché libre avec Jefferies pour vendre des actions d'une valeur maximale de 100 millions de dollars

** L'action a clôturé en hausse de 85,4 %, à 6,23 $, jeudi

** Le produit de l'émission sera utilisé à des fins générales , notamment pour le fonds de roulement et les dépenses d'investissement

** Les quatre maisons de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "hold"; avec un PT médian de 1,15 $, selon les données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, les actions OPAD ont augmenté de 118,6% depuis le début de l'année