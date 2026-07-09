Oeneo signe un accord pour acquérir Lamouroux

Oeneo indique avoir signé un accord avec les actionnaires de Lamouroux en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette société, forte d'une quarantaine de collaborateurs et réalisant un chiffre d'affaires de près de 10 MEUR en année pleine.

Implantée à Beychac-et-Caillau, en Gironde, au coeur de l'Entre-deux-Mers, Lamouroux est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de contrôle et de régulation thermique automatisés dédiés au monde vitivinicole.

Avec cette opération, Oeneo enrichirait son offre tout au long du cycle d'élaboration du vin, en y ajoutant une brique technologique complémentaire : la maîtrise de la thermorégulation au stade de la vinification et de l'élevage.

Selon le groupe vitivinicole, cette activité, à forte composante d'innovation et de R&D, lui offrirait à terme un réel potentiel de développement, notamment en s'appuyant sur son réseau commercial et sa présence mondiale.

La réalisation de l'opération est soumise à la satisfaction de conditions préalables et suspensives, et devrait intervenir dans les prochains mois. L'équipe dirigeante de Lamouroux accompagnerait la transition de la société aux côtés des équipes du groupe Oeneo.