Défense : le fabricant d'armes et de munitions tchèque CSG est "prêt à racheter" un fournisseur en France

Prague, le 7 octobre 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

CSG (Czechoslovak Group) s'intéresse à Dixi Microtechniques, un fabricant de solutions micromécaniques et microtechniques pour l'industrie de la défense, implanté à Chaudefontaine, dans le Doubs.

Un dossier étudié par Bercy "avec attention et sérieux". Le fabricant d'armes et de munitions tchèque CSG (Czechoslovak Group) est "prêt à racheter" le groupe Dixi Microtechniques, fournisseur de solutions pour l'industrie de défense installé en France, selon le quotidien Les Echos .

Le groupe CSG, propriété du milliardaire tchèque Michal Strnad, qui a signé en janvier la plus grande entrée en Bourse d'un groupe de défense à la Bourse d'Amsterdam, est "en voie de faire son entrée sur le marché français, avec l'acquisition d'un fabricant historique de fusées de munitions", selon Les Echos. Filiale du groupe suisse Dixi, Dixi Microtechniques est un fabricant de solutions micromécaniques et microtechniques pour l'industrie de la défense, implanté à Chaudefontaine, à côté de Besançon, dans le Doubs.

Interrogé mercredi soir par l'AFP, le ministère français de l'Economie a indiqué "étudier ce dossier avec attention et sérieux, dans le cadre de la procédure interministérielle du contrôle des investissements étrangers en France", sans pour autant confirmer la nature du dossier.