OENEO : RESULTATS ANNUELS 2021-2022 : FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RESULTATS - MARGE OPERATIONNELLE COURANTE : 16,6% - CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES LONG TERME

Compte de résultat consolidé (M € ) 2020-2021 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires 272,8 326,0 +19,5% Dont Bouchage 185,7 232.6 +25,3% Dont Elevage 87,1 93.4 +7,2% Résultat opérationnel courant 46,0 54,0 +17,4% Dont Bouchage 37,8 46,2 +22,5% Dont Elevage 10,5 10,8 +3,5% Dont Siège (2,2) (3,1) Na Résultat opérationnel non courant (1,2) (4,8) Résultat opérationnel 44,8 49,2 +9,9% Résultat financier (1,9) (0,9) Impôts (11,3) (11,2) Résultat Net 31,5 37,1 +17,7% Résultat Net consolide part du Groupe 31,5 37,1 +17,9% Capitaux Propres 319,7 338,6 +5,9% Endettement Net 5,1 7,9 na

Les comptes consolidés de l'exercice 2021-2022, clos le 31 mars 2022, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 14 juin 2022. Les procédures d'audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Oeneo réalise un très bon millésime 2021-2022, caractérisé par une forte croissance de l'activité et des résultats, dans un contexte de reprise progressive des investissements des viticulteurs. Le Groupe enregistre lors de cet exercice les résultats les plus élevés de son histoire démontrant la force de sa trajectoire de croissance à court et moyen terme malgré la crise sanitaire et les tensions inflationnistes récentes.

Le chiffre d'affaires 2021-2022 s'élève à 326,0 M€, en hausse dynamique de +19,5% par rapport à l'exercice précédent (+12,2 % comparé à l'exercice 2019-2020). Le Groupe franchit largement pour la première fois le cap des 300 M€ de chiffre d'affaires. Cette performance est portée, d'une part, par la très belle dynamique de croissance de la Division Bouchage qui continue de gagner des parts de marchés et, d'autre part, par une reprise de l'activité Elevage, en particulier sur la fin de l'exercice.

Le Groupe réalise également un résultat opérationnel record à 54,0 M€ en progression de +17,4%, proche de celle du chiffre d'affaires. Le Groupe a su résister à l'augmentation durant l'exercice des tensions inflationnistes sur les approvisionnements et sur les coûts de production, grâce à la bonne maîtrise de ses charges opérationnelles et à sa capacité à répercuter en grande partie ces hausses sur les prix de ventes. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 16,6% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs du Groupe .

Le résultat opérationnel progresse à 49,2 M€, en hausse de +9,9%, intégrant des charges non courantes à hauteur de 4,8 M€, constituées principalement de coûts ponctuels de restructuration de la Division Elevage.

Le résultat financier se réduit de 1,0 M€ à 0,9 M€, le coût de l'endettement brut étant atténué par des effets de change positifs (euro/dollar notamment) à hauteur de 0,5 M€ . Le niveau d'impôts est resté également stable, permettant ainsi au résultat net part du groupe d'afficher une hausse de 17,9% à 37,1 M€.

Les capitaux propres s'élèvent à 338,6 M€ contre 319,7 M€ au 31 mars 2021. La trésorerie générée par l'activité reste élevée à 43,6 M€, malgré une hausse sensible du BFR de 13,0 M€, liée à la forte croissance et à la sécurisation prudente de stocks dans ce contexte inflationniste. Elle couvre largement les investissements nets de l'exercice axés sur l'amélioration de l'outil productif du Groupe qui s'élèvent à 22,9 M€ . Le free cash-flow s'établit ainsi à 20,7 M€ et a été dédié en grande partie au service de la dette. Le Groupe a également utilisé sa trésorerie dans le cadre du programme de rachat d'action à hauteur de 7,6 M€ (rachat de 590 217 actions au prix moyen de 12,77 € par action) et au paiement du dividende pour 12,9 M€.

L'endettement net (dont 5,4 M€ de dettes de loyers- norme « IFRS 16 – contrat de location ») reste contenu à 7,9 M€ au 31 mars 2022, soit un taux d'endettement net très faible de 2,3%. La trésorerie disponible s'élève à 60,8 M€.

Fort de cette situation financière très saine et de la génération de cash-flow structurelle du Groupe, le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement en numéraire d'un dividende ordinaire de 0,30 € par action et d'un dividende exceptionnel de 0,30€ par action au titre de l'exercice 2021-2022.

Pour l'exercice 2022-2023, le Groupe Oeneo est confiant sur la poursuite de son développement, avec cependant un rythme de croissance plus modéré compte tenu d'une base de comparaison exigeante et d'un contexte économique et géopolitique complexe. Le Groupe continue de porter également une vigilance accrue à ses coûts pour préserver sa rentabilité opérationnelle courante.

Dans une perspective plus long terme, pour faire face à la croissance de l'activité bouchage, le Groupe prépare le lancement de la construction d'une nouvelle capacité de production de bouchons Diam pour un investissement de l'ordre de 25M€, qui devrait s'étaler sur une durée de trois ans.

commentaires sur la performance 2021-2022 par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante préservée à près de 20%

La Division Bouchage a enregistré un nouveau record de ventes en 2021-2022 avec un chiffre d'affaires de 232,6 M€ en croissance de +25,2% à taux de change constants. Cette performance repose sur une forte croissance des volumes avec plus de 2,7 milliards de bouchons en liège commercialisés, provenant notamment des gains importants de parts de marché des bouchons Diam au niveau mondial.

Elle a également bénéficié d'un effet prix favorable lié au mix et aux hausses tarifaires passées sur la fin de l'exercice pour répercuter la hausse conjoncturelle des coûts matières et de production, particulièrement forte sur le second semestre. Cette réactivité tarifaire et la bonne gestion des autres charges opérationnelles ont ainsi permis de préserver la marge opérationnelle courante qui ressort à un niveau élevé de 19,9%, soit un résultat opérationnel courant record pour la Division de 46,2 M€.

La Division vise en 2022-2023 à renforcer ses gains de parts de marché sur toutes les zones géographiques dans les segments porteurs de forte valeur ajoutée tout en continuant de mettre en œuvre les actions pour absorber les impacts inflationnistes.

ELEVAGE : Marge opérationnelle courante quasi stable

La division Elevage a renoué avec la croissance avec une hausse du chiffre d'affaires de +7,3% à taux de change constants grâce notamment à une fin d'exercice dynamique. Le chiffre d'affaires annuel s'élève ainsi à 93,4 M€ proche du niveau record de 95,0 M€ atteint en 2019-2020, avant la crise sanitaire.

La Division a fait face également à des hausses significatives de coûts matières, notamment du bois, et des coûts de production ce qui a pesé sur sa marge opérationnelle courante. Cette dernière reste cependant solide à 11,6%, grâce à une bonne maîtrise de ses charges de structure, soit un résultat opérationnel courant de 10,8 M€. Le redressement des Etablissements Cenci (renommés Seguin Moreau Ronchamp) se poursuit également, avec une perte opérationnelle réduite à -1,2 M€ sur l'exercice (-1,7 M€ en 2020-2021).

Sur l'exercice 2022-2023, la Division entend consolider sa dynamique de croissance en s'appuyant sur la poursuite de la reprise attendue des investissements des viticulteurs après deux années marquées par un fort attentisme, notamment aux Etats-Unis. La Division vise également à maintenir au moins sa marge opérationnelle courante par rapport à l'exercice passé.

Le groupe Oeneo publiera le 21 juillet 2022 après bourse son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

Annexes

Bilan

ACTIF 31/03/2022 31/03/2021 Ecarts d'acquisition 47 458 47 416 Immobilisations incorporelles 10 140 5 163 Immobilisations corporelles 137 914 139 022 Immobilisations financières 2 020 1 903 Impôts différés 1 752 1 928 Total Actifs Non Courants 199 285 195 432 Stocks et en-cours 135 136 129 297 Clients et autres débiteurs 98 947 80 199 Créances d'impôt 870 467 Autres actifs courants 3 011 2 470 Trésorerie et équivalents de trésorerie 60 819 80 315 Total Actifs Courants 298 783 292 748 Actifs liés aux activités destinées à être cédés 366 366 Total Actif 498 434 488 546 PASSIF 31/03/2022 31/03/2021 Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 200 840 187 602 Résultat de l'exercice 37 148 31 518 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 338 689 319 820 Intérêts minoritaires (90) (82) Total Capitaux Propres 338 599 (*) 319 738 Emprunts et dettes financières 58 618 65 158 Engagements envers le personnel 2 666 2 730 Autres provisions 712 35 Impôts différés 2 753 2 240 Autres passifs non courants 10 399 10 871 Total Passifs non courants 75 149 81 034 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 10 141 20 266 Provisions (part <1 an) 337 266 Fournisseurs et autres créditeurs 71 019 63 994 Autres passifs courants 3 190 3 248 Total Passifs courants 84 687 87 774 Passifs liés aux activités destinées à être cédés - - Total Passif et Capitaux propres 498 434 488 546

(*) Retraité de l'impact Ifric IC IAS 19

compte de resultats

En milliers d'euros 31/03/2022 31/03/2021 Chiffre d'affaires 325 999 272 815 Autres produits de l'activité 1 508 140 Achats consommés et variation de stock (136 184) (107 777) Charges externes (59 048) (43 391) Charges de personnel (57 291) (55 682) Impôts et taxes (2 177) (2 957) Dotation aux amortissements (16 802) (15 677) Dotation aux provisions (2 142) (1 598) Autres produits et charges courants 135 130 Résultat Opérationnel Courant 53 998 46 003 Résultat sur cession de participations consolidées - 387 Autres produits et charges opérationnels non courants (4 818) (1 624) Résultat Opérationnel 49 180 44 766 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 16 61 Coût de l'endettement financier brut (1 417) (2 270) Coût de l'endettement financier net (1 402) (2 209) Autres produits et charges financiers 468 358 Résultat avant impôt 48 247 42 915 Impôts sur les bénéfices (11 171) (11 284) Résultat après impôt 37 076 31 632 Résultat des sociétés mises en équivalence 63 (88) Résultat net 37 139 31 544 Résultat net des activités poursuivies 37 139 31 544 Intérêts des minoritaires 9 (26) Résultat net des activités poursuivies (Part du groupe) 37 148 31 518 Résultat net des activités abandonnées (Part du groupe) - - Résultat net de l'ensemble consolidé 37 139 31 544 Résultat net (Part du groupe) 37 148 31 518 Résultat par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,58 0,49 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) 0,58 0,49 Résultat dilué par action de l'ensemble consolidé (en euros) 0,57 0,48 Résultat dilué par action des activités poursuivies (en euros) 0,57 0,48

tABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 31/03/2022 31/03/2021 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé 37 139 31 544 Résultat net consolidé des activités abandonnées - - Résultat net consolidé des activités poursuivies 37 139 31 544 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence (63) 88 Elimination des amortissements et provisions 18 520 15 323 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution 96 (232) Elimination des produits de dividendes (140) (202) Charges et produits calculés liés aux paiements en action 1 068 2 085 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - (50) = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 56 620 48 556 Charge d'impôt 11 171 11 284 Coût de l'endettement financier net 1 402 2 209 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 69 193 62 049 Impôts versés (12 526) (11 040) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (13 047) 17 908 Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies 43 621 68 917 Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie généré par l'activité 43 621 68 917 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre - 543 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (23 320) (15 478) Acquisitions d'actifs financiers - (1 075) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 219 243 Cessions d'actifs financiers - 108 Dividendes reçus 205 202 Variation des prêts et avances consentis - (73) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités poursuivies (22 896) (15 530) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (22 896) (15 530) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Acquisition et cession d'actions propres (7 653) - Emissions d'emprunts 1 294 529 Remboursements d'emprunts (18 121) (12 643) Intérêts financiers nets versés (1 036) (1 843) Dividendes versés par la société mère (12 874) - Dividendes versés aux minoritaires - - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités poursuivies (38 390) (13 957) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (38 390) (13 957) Incidence de la variation des taux de change 293 (21) Variation de Trésorerie liés aux activités poursuivies (17 373) 39 409 Trésorerie d'ouverture (nette des concours bancaires courants) 77 690 38 281 Trésorerie de clôture (nette des concours bancaires courants) 60 318 77 690 Variation de trésorerie (nette des concours bancaires courants) (17 373) 39 409 Endettement net 7 941 5 109 Variation de l'endettement net 2 831 (49 169)

