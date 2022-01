OENEO : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 décembre 2021

L'action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations sur le compartiment C du marché Euronext Paris.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31 décembre 2021 65052 474 Théoriques 65052 474 Exerçables 1 64215 694

1 déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues)

Présence dans les statuts d'Oeneo d'une clause imposant une obligation de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux: oui.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires:

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne-Catherine Bonjour

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 93

