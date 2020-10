Le Conseil d'administration, réuni le 23 Octobre 2020, a nommé M. Nicolas Hériard Dubreuil à la Présidence du Conseil d'administration, à effet du 1er Novembre 2020, en remplacement de M. Hervé Claquin, qui rejoint le collège des censeurs, composé de Messieurs François et Marc Hériard Dubreuil.

Investisseur actif et fondateur en 1992 d'Abenex, M. Hervé Claquin est administrateur de Seguin Moreau depuis 1998 et accompagne le groupe OENEO depuis lors, en tant qu'administrateur. Il était devenu Président du Conseil d'administration en 2017.

M. Nicolas Hériard Dubreuil a été coopté en qualité d'administrateur en remplacement de M. Hervé Claquin qui a démissionné de son mandat d'administrateur (à effet du 1er Novembre), pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes 2020-2021.

M. Nicolas Hériard Dubreuil, est Directeur Général du groupe OENEO depuis Octobre 2016. Sous sa direction, le groupe aura réalisé trois exercices records, renforcé son positionnement stratégique transversal sur les produits et services à forte valeur ajoutée du monde viti-vinicole et accéléré ses engagements RSE.

Lors de cette séance, le Conseil d'administration a nommé M. Dominique Tourneix aux fonctions de Directeur Général. M. Dominique Tourneix prendra ses fonctions à compter du 1er Novembre 2020 et aura la charge de piloter le développement du Groupe OENEO. M. Dominique Tourneix est entré chez OENEO Bouchage en tant que Directeur Industriel de la division Bouchage en 2003, et a pris la direction de la division Bouchage dès septembre 2005. Sous sa direction, les bouchons DIAM ont connu une croissance spectaculaire, en devenant le dernier acte œnologique du vigneron et en passant de quelques millions de bouchons vendus à plus d'un milliard et demi de bouchons DIAM vendus chaque année.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Dominique Tourneix conservera la Direction Générale de la division Bouchage et reportera au Conseil d'Administration présidé par M. Nicolas Hériard Dubreuil, ce dernier étant également en charge, par délégation du Conseil d'administration, de la communication financière et publique.

Au 1er Novembre 2020, le Conseil d'administration sera composé de onze administrateurs et trois censeurs.

M. Hervé Claquin commente : « Cette évolution de gouvernance continue de construire l'histoire du groupe OENEO, dont la vocation est de devenir un groupe de référence des produits et services à forte valeur ajoutée pour les acteurs du monde viti-vinicole. Je remercie vivement Nicolas Hériard Dubreuil pour son engagement auprès d'OENEO et maintenant auprès de M. Dominique Tourneix pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions.»

Madame Marie-Amélie Jacquet, Vice-Présidente du Conseil d'administration, ajoute : « Nous tenons à remercier chaleureusement Hervé Claquin de ses années au sein du Conseil d'administration d'OENEO, et sommes heureux de pouvoir continuer à bénéficier de son expérience. »

Le groupe Oeneo publiera le 03 novembre 2020 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2020-2021.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93

Guillaume Le Floch

Analystes - Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne-Catherine Bonjour

Presse - Media

+33 (0) 1 53 67 36 93