OENEO : ÉVOLUTION PROGRAMMÉE DE LA GOUVERNANCE : MAGDELEINE ALLAUME VA SUCCÉDER A DOMINIQUE TOURNEIX A LA DIRECTION GÉNÉRALE

Dans une logique de continuité et de poursuite des orientations stratégiques du Groupe, le Conseil d'Administration d'Oeneo, réuni le 29 octobre 2026, a nommé Mme Magdeleine Allaume aux fonctions de Directrice Générale du Groupe, à compter du 1er décembre 2026. Elle succédera ainsi à M. Dominique Tourneix dont le mandat arrivera à son terme le 30 novembre 2026.

Mme Magdeleine Allaume aura pour mission de poursuivre le développement et de relever les défis du Groupe dans un contexte de filière en transformation, tout en préparant l'avenir d'Oeneo. Elle reportera au Conseil d'Administration, présidé par M. Nicolas Hériard Dubreuil, et conservera par ailleurs la Direction Générale de Seguin Moreau.

Diplômée d'HEC, après avoir débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil international BearingPoint, Mme Magdeleine Allaume a rejoint le groupe Bénéteau en 2005, y exerçant des responsabilités dans les domaines des achats et de la logistique, puis des opérations, jusqu'à devenir Directrice Générale Adjointe de la filiale SPBI. En 2022, elle rejoint le Groupe Oeneo en tant que Directrice Générale de Seguin Moreau, dont elle pilote l'adaptation à un environnement de marché particulièrement exigeant, en s'attachant à préserver les savoir-faire et la capacité d'innovation. Son implication dans la filière est également illustrée par sa fonction de Présidente de la Fédération des Tonneliers de France depuis juin 2024.

Ainsi, après plus de 20 années au sein du Groupe, M. Dominique Tourneix quittera ses fonctions de Directeur Général du Groupe le 30 novembre 2026. Entré au sein du Groupe Oeneo en 2003 en qualité de Directeur industriel de la division Bouchage, M. Dominique Tourneix a progressivement élargi ses responsabilités jusqu'à sa nomination en tant que Directeur Général Groupe en octobre 2020. Il a piloté avec succès la résilience du Groupe dans un environnement économique et géopolitique mouvant, renforcé les engagements en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et soutenu sa capacité d'innovation.

Nicolas Hériard Dubreuil, Président du Conseil d'Administration d'Oeneo déclare : « Cette évolution de la gouvernance s'inscrit dans une volonté de continuité et de stabilité. Je tiens à remercier chaleureusement Dominique Tourneix pour son engagement et sa contribution au développement du Groupe pendant plus de 20 ans, dont 19 ans à la Direction Générale de la Division Bouchage, passant de 50 millions à plus de 2 milliards de bouchons DIAM, et 6 ans à la Direction Générale du Groupe. Magdeleine Allaume a toute notre confiance pour reprendre le flambeau. Sa connaissance du Groupe, son expérience de direction dans des environnements industriels et sa compréhension des enjeux de la filière vitivinicole constituent des atouts pour poursuivre notre développement, tout en veillant à adapter les orientations et les priorités aux évolutions de ses marchés et aux perspectives de croissance à long terme.

Le groupe Oeneo publiera le 03 novembre 2026 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2026-2027

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

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