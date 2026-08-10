OENEO : DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS

L'action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations sur le compartiment C du marché Euronext Paris.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|4 août 2026
|63 361 457
|Théoriques
|109 034 441
|Exerçables 1
|108 222 492
1 déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues)
Présence dans les statuts d'Oeneo d'une clause imposant une obligation de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.
À propos du Groupe OENE O
OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :
- Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.
- L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).
Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.
WE CARE ABOUT YOUR WINE
INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE
|Oeneo
|Actus Finance
|
Philippe Doray
Directeur Administratif et Financier
+33 (0) 5 48 17 25 29
|
Guillaume Le Floch
Analystes – Investisseurs
+33 (0) 1 53 67 36 70
|
Fatou-Kiné N'Diaye
Presse – Media
+33 (0) 1 53 67 36 34
- SECURITY MASTER Key : nJuelZZuaJzHmHKeaJZmZmeVaJxlxpaVm5aWyGRsl5jGbnJgl5xnl8aeZnJqnG1n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99781-cp-oeneo-ddv-aout-2026-vf.pdf
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