OENEO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 6 AU 10 DECEMBRE 2021 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Présentation AGREGEE par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions 1 Marché OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 06/12/2021 FR0000052680 1313 13,43 XPAR OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 07/12/2021 FR0000052680 1513 13,50 XPAR OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 08/12/2021 FR0000052680 1555 13,46 XPAR OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 09/12/2021 FR0000052680 - - OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 10/12/2021 FR0000052680 - -

1 Arrondi à deux chiffres après la virgule

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires:

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 45 82 99 93 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne Catherine Bonjour

Presse – Médias

+ 33 (0) 1 53 67 36 90

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5tuYpZpZprIlp9yZ5ptnGVqbWaVlZGXl5OXnJZqaZ6db2mVmmdknMaVZnBjmGts

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Transactions sur actions propres (version agrégée)

