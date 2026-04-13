 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OENEO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2026 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
information fournie par Actusnews 13/04/2026 à 07:00

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 30/03/2026 FR0000052680 15 9,40 XPAR
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 107 9,36 AQED
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 148 9,35 CEUX
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 50 9,40 TQEX
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 30 9,33 XPAR
Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 593 9,37 LIQU

1 Arrondi à deux chiffres après la virgule

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

  • Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.
  • L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance
Philippe Doray
Directeur Administratif et Financier
+33 (0) 5 45 82 99 93 		Guillaume Le Floch
Analystes – Investisseurs
+33 (0) 1 53 67 36 70 		Fatou-Kiné N'Diaye
Presse – Media
+33 (0) 1 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l29uY8lsY2fJmW1uZpVmamlqmmySx2jFa2icnGNqlpyVbXKSmWhobMiVZnJommlv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97549-cp-oeneo-rachat-actions-30-mars-3-avril-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Dividendes

Valeurs associées

OENEO
9,400 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.04.2026 08:28 

    Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour. . Le pétrole rebondit au-delà de 100 dollars Alors qu'il était redescendu autour de 97 dollars ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Attendre un test du support
    DASSAULT SYSTEMES SA : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Peu de risque à moyen terme
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    Jugement pour Lafarge, accusé de financement du terrorisme en Syrie
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.04.2026 08:23 

    Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi son jugement à l'encontre du cimentier Lafarge et huit anciens responsables du groupe accusés de financement du terrorisme pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank