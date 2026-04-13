OENEO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2026 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 30/03/2026 FR0000052680 15 9,40 XPAR Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 107 9,36 AQED Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 148 9,35 CEUX Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 50 9,40 TQEX Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 30 9,33 XPAR Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 01/04/2026 FR0000052680 593 9,37 LIQU

1 Arrondi à deux chiffres après la virgule

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

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Oeneo Actus Finance Philippe Doray

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