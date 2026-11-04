OENEO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 26 AU 30 OCTOBRE 2026 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 26/10/2026 FR0000052680 52 8,75 XPAR Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 27/10/2026 FR0000052680 56 8,85 XPAR Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 28/10/2026 FR0000052680 65 8,78 XPAR Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 28/10/2026 FR0000052680 730 8,76 XPAR Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 29/10/2026 FR0000052680 208 8,76 XPAR Oeneo 9695009X63IU81RJEY17 30/10/2026 FR0000052680 16 8,82 XPAR

1 Arrondi à deux chiffres après la virgule

À propos du Groupe OENE O

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

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Oeneo Actus Finance Philippe Doray

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